«Новатэк» выведет «Арктик СПГ 2» на полную мощность на год раньше

Проект «Арктик СПГ 2» выйдет на полную мощность уже в 2025 г. Об этом 17 мая на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил председатель правления, крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон. Проект предполагает строительство на Гыданском полуострове в ЯНАО трех линий по сжижению природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая (совокупно 19,8 млн т). Ресурсной базой «Арктик СПГ 2» является месторождение «Утреннее» (запасы по стандартам PRMS – 1,43 трлн куб. м газа), также расположенное на полуострове Гыдан. Проект оценивается более чем в $21 млрд. Акционерами помимо самого «Новатэка» (он владеет 60%) являются французская Total, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC (каждому принадлежит по 10%).