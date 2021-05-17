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«Новатэк» выведет «Арктик СПГ 2» на полную мощность на год раньше

Предприятие станет крупнейшим СПГ-проектом в России
Матвей Катков
Леонид Михельсон пообещал Владимиру Путину, что запуск первой и второй линий предприятия по сжижению природного газа состоится, как и планировалось, в 2023 и 2024 гг. /Алексей Дружинин / ТАСС

Проект «Арктик СПГ 2» выйдет на полную мощность уже в 2025 г. Об этом 17 мая на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил председатель правления, крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон. Проект предполагает строительство на Гыданском полуострове в ЯНАО трех линий по сжижению природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая (совокупно 19,8 млн т). Ресурсной базой «Арктик СПГ 2» является месторождение «Утреннее» (запасы по стандартам PRMS – 1,43 трлн куб. м газа), также расположенное на полуострове Гыдан. Проект оценивается более чем в $21 млрд. Акционерами помимо самого «Новатэка» (он владеет 60%) являются французская Total, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC (каждому принадлежит по 10%).

Строительство началось осенью 2019 г. По данным «Новатэка», по состоянию на конец I квартала текущего года готовность всего проекта «Арктик СПГ 2» оценивалась в 39%, готовность первой производственной линии – в 53%. Михельсон сказал президенту, что запуск первой и второй линий предприятия по сжижению природного газа состоится, как и планировалось, в 2023 и 2024 гг. Запуск же третьей линии, первоначально запланированный на 2026 г., может быть произведен на год раньше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных