«Газпром» запустил крупнейший в мире завод по выпуску гелия

Ресурсной базой для проекта станут Чаяндинское месторождение (запасы 1,24 трлн куб. м) в Якутии и Ковыктинское (2 трлн куб. м) в Иркутской области. ГПЗ будет перерабатывать многокомпонентный природный газ, выделяя из него метан, этан, пропан, бутан и гелий. После выхода Амурского ГПЗ на проектную мощность 38 млрд куб. м метана ежегодно будет экспортироваться по «Силе Сибири» в Китай, а 2,4 млн т этана, 1 млн т пропана и 500 000 т бутана – направляться для производства полимеров на Амурский газохимический комплекс, который рядом строит «Сибур» совместно с китайской Sinopec.