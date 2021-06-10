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«Газпром» запустил крупнейший в мире завод по выпуску гелия

У России появится шанс занять до четверти мирового рынка
Матвей Катков
Амурский ГПЗ станет вторым в мире по объемам переработки газа после американского Prudhoe Bay Unit Central Gas Facility /Газпром

Первая линия Амурского ГПЗ, способная перерабатывать 7 млрд куб. м природного газа в год, была запущена 9 июня. Предприятие расположено недалеко от города Свободный в Амурской области. Строительство началось в 2015 г. После сдачи в эксплуатацию в 2025 г. ГПЗ будет состоять из шести технологических линий суммарной мощностью 42 млрд куб. м. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, участвовавший в церемонии запуска по видеосвязи, стоимость проекта превысит 1 трлн руб.

Ресурсной базой для проекта станут Чаяндинское месторождение (запасы 1,24 трлн куб. м) в Якутии и Ковыктинское (2 трлн куб. м) в Иркутской области. ГПЗ будет перерабатывать многокомпонентный природный газ, выделяя из него метан, этан, пропан, бутан и гелий. После выхода Амурского ГПЗ на проектную мощность 38 млрд куб. м метана ежегодно будет экспортироваться по «Силе Сибири» в Китай, а 2,4 млн т этана, 1 млн т пропана и 500 000 т бутана – направляться для производства полимеров на Амурский газохимический комплекс, который рядом строит «Сибур» совместно с китайской Sinopec.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных