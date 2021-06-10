«Газпром» запустил крупнейший в мире завод по выпуску гелия

«Газпром» запустил крупнейший в мире завод по выпуску гелияУ России появится шанс занять до четверти мирового рынка
Первая линия Амурского ГПЗ, способная перерабатывать 7 млрд куб. м природного газа в год, была запущена 9 июня. Предприятие расположено недалеко от города Свободный в Амурской области. Строительство началось в 2015 г. После сдачи в эксплуатацию в 2025 г. ГПЗ будет состоять из шести технологических линий суммарной мощностью 42 млрд куб. м. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, участвовавший в церемонии запуска по видеосвязи, стоимость проекта превысит 1 трлн руб.
Ресурсной базой для проекта станут Чаяндинское месторождение (запасы 1,24 трлн куб. м) в Якутии и Ковыктинское (2 трлн куб. м) в Иркутской области. ГПЗ будет перерабатывать многокомпонентный природный газ, выделяя из него метан, этан, пропан, бутан и гелий. После выхода Амурского ГПЗ на проектную мощность 38 млрд куб. м метана ежегодно будет экспортироваться по «Силе Сибири» в Китай, а 2,4 млн т этана, 1 млн т пропана и 500 000 т бутана – направляться для производства полимеров на Амурский газохимический комплекс, который рядом строит «Сибур» совместно с китайской Sinopec.