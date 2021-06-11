«Аэрофлот» разместит облигации на 25 млрд рублей

«Выпуск был встречен инвестиционным сообществом с большим интересом <...> Пятикратная переподписка также позволила одновременно со снижением ставки купона увеличить объем выпуска почти в 2 раза с изначально анонсированного в 15 млрд руб.», – сообщили в компании. Заявки со стороны банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний поступили на сумму более 68 млрд руб. Спрос со стороны инвесторов – физических лиц превысил 3 млрд руб., уточнили там.