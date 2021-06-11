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«Аэрофлот» разместит облигации на 25 млрд рублей

Деньги пойдут в том числе на погашение уже взятых кредитов
Анастасия Львова
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» в четверг собрала заявки на выпуск пятилетних облигаций. Спрос на выпуск – 71 млрд руб., рассказал ее представитель. Итоговый объем размещения составит 24,65 млрд руб. – это максимально возможная сумма по программе биржевых облигаций «Аэрофлота», утвержденной в конце 2017 г. Финальный ориентир ставки первого купона установлен на уровне 8,35% годовых.

«Выпуск был встречен инвестиционным сообществом с большим интересом <...> Пятикратная переподписка также позволила одновременно со снижением ставки купона увеличить объем выпуска почти в 2 раза с изначально анонсированного в 15 млрд руб.», – сообщили в компании. Заявки со стороны банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний поступили на сумму более 68 млрд руб. Спрос со стороны инвесторов – физических лиц превысил 3 млрд руб., уточнили там.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных