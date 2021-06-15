Декарбонизация как инструмент конкурентной борьбы против российских компаний

Декарбонизация как инструмент конкурентной борьбы против российских компанийБез участия государства компании с этим не справятся, говорится в обзоре Ernst & Young
Декарбонизация мира послужит инструментом конкурентной борьбы против российских компаний, говорится в обзоре Ernst & Young. Без участия государства компании с этим не справятся
«Стоит признать, что стадия отрицания декарбонизации на ключевых рынках сбыта у регуляторов и компаний СНГ прошла <...> в регионе активно идет работа над нормативно-правовой базой с целью адаптации к меняющейся рыночной конъюнктуре», – отмечает Ernst & Young (EY) в обзоре «Нефтегазовая отрасль СНГ и глобальная климатическая повестка». Но дальше оптимизм аналитиков снижается.
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