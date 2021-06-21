Как цены на металлы подстегнули инфляцию

Ситуация на рынке металлов в последние месяцы напоминает боевые сводки. Производители недооценили спрос, и произошедшее снижение инвестиций в отрасли привело к дефициту и беспрецедентному росту на сырье: с IV квартала 2020 г. во всем мире начался резкий рост цен на металлы и металлопродукцию. Стальная арматура, железная руда и лом черных металлов – более чем в 1,5 раза, рулонная сталь – более чем в 2 раза и т. д. Евразийская экономическая комиссия готовится ввести ограничения экспорта лома за пределы стран ЕАЭС, а китайские власти под угрозой отзыва лицензий призывают крупнейших производителей и трейдеров сокращать товарные запасы сырья и отказаться от «бычьих» ставок на фьючерсы.