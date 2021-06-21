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Как цены на металлы подстегнули инфляцию

«Ведомости» проанализировали влияние металлургии на различные отрасли экономики
Василий Милькин Денис Ильюшенков Ксения Потаева
Сейчас цены на сталь на мировых рынках и в России выросли приблизительно
в 2 раза относительно среднеисторических уровней, но в последние 10–15 дней рост прекратился /Евгений Разумный / Ведомости

Ситуация на рынке металлов в последние месяцы напоминает боевые сводки. Производители недооценили спрос, и произошедшее снижение инвестиций в отрасли привело к дефициту и беспрецедентному росту на сырье: с IV квартала 2020 г. во всем мире начался резкий рост цен на металлы и металлопродукцию. Стальная арматура, железная руда и лом черных металлов – более чем в 1,5 раза, рулонная сталь – более чем в 2 раза и т. д. Евразийская экономическая комиссия готовится ввести ограничения экспорта лома за пределы стран ЕАЭС, а китайские власти под угрозой отзыва лицензий призывают крупнейших производителей и трейдеров сокращать товарные запасы сырья и отказаться от «бычьих» ставок на фьючерсы. 

Российские власти обеспокоены ростом цен на металлы не меньше. Только за май, по данным Росстата, цены в обрабатывающих производствах в металлургии в России выросли на 19–32,7%. Из-за роста цен на металлы дорожает продукция всех «металлоемких» отраслей. В мае инфляция достигла 6,02% в годовом исчислении, и Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 5,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных