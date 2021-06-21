Как цены на металлы подстегнули инфляцию«Ведомости» проанализировали влияние металлургии на различные отрасли экономики
Ситуация на рынке металлов в последние месяцы напоминает боевые сводки. Производители недооценили спрос, и произошедшее снижение инвестиций в отрасли привело к дефициту и беспрецедентному росту на сырье: с IV квартала 2020 г. во всем мире начался резкий рост цен на металлы и металлопродукцию. Стальная арматура, железная руда и лом черных металлов – более чем в 1,5 раза, рулонная сталь – более чем в 2 раза и т. д. Евразийская экономическая комиссия готовится ввести ограничения экспорта лома за пределы стран ЕАЭС, а китайские власти под угрозой отзыва лицензий призывают крупнейших производителей и трейдеров сокращать товарные запасы сырья и отказаться от «бычьих» ставок на фьючерсы.
Российские власти обеспокоены ростом цен на металлы не меньше. Только за май, по данным Росстата, цены в обрабатывающих производствах в металлургии в России выросли на 19–32,7%. Из-за роста цен на металлы дорожает продукция всех «металлоемких» отраслей. В мае инфляция достигла 6,02% в годовом исчислении, и Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 5,5%.