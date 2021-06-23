Бизнес просит СФ отклонить закон о гарантиях строительства портов

«17 июня 2021 г. Государственной думой был принят законопроект № 1070119-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах» <...> Поспешность принятия решений, неуважение к <...> мнению отраслевого бизнес-сообщества <...> несет в себе дополнительные риски разрушения благоприятного инвестиционного климата, сложившегося за последние 25 лет в одной из самых успешных отраслей – в портовом строительстве в России», – говорится в письме, направленном Ассоциацией морских торговых портов (АСОП) на имя председателя Совета Федерации (СФ) Валентины Матвиенко (текст письма размещен на сайте morport.com). АСОП просит отклонить и направить на доработку этот документ.