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Бизнес просит СФ отклонить закон о гарантиях строительства портов

Потери инвестиций могут превысить 300 млрд рублей, подсчитали эксперты
Ксения Потаева
Проект расширения мощности терминала «Дальтрансугля» в Ванине
планировалось реализовать сначала до 2023 г., потом до 2024-го /Дальтрансуголь

«17 июня 2021 г. Государственной думой был принят законопроект № 1070119-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах» <...> Поспешность принятия решений, неуважение к <...> мнению отраслевого бизнес-сообщества <...> несет в себе дополнительные риски разрушения благоприятного инвестиционного климата, сложившегося за последние 25 лет в одной из самых успешных отраслей – в портовом строительстве в России», – говорится в письме, направленном Ассоциацией морских торговых портов (АСОП) на имя председателя Совета Федерации (СФ) Валентины Матвиенко (текст письма размещен на сайте morport.com). АСОП просит отклонить и направить на доработку этот документ.

В России с 2018 г. реализуется федеральный проект по увеличению производственных портовых мощностей – «Морские порты России». Большинство объектов по этому проекту строится на принципах частно-государственного партнерства. Однако ответственность участников проектов за срыв сроков и обязательств до сих пор не была четко определена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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