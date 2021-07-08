Станет ли китайская «Конвидеция» пятой вакциной для России

Считалось, что Ad5-nCov может вывести в лидеры борьбы с коронавирусом и Китай, и Канаду. Название самой компании CanSino складывается из сокращения от Canada и компонента сложных слов Sino, что значит «китайско-» – например, sino-canadian переводится как китайско-канадский. На китайском иероглифы ее названия обозначают здоровье и надежду. CanSino использовала канадские ноу-хау при создании вакцин. Но с вакциной от COVID-19 случился скандал из-за срыва поставок по соглашению с Национальным исследовательским советом (NRC, агентство правительства Канады, курирующее научные исследования и разработки), к которому, впрочем, приложили руку китайские власти и который будоражит Канаду до сих пор. Канадцы теперь делают ставку на сотрудничество с американской Novavax, а журналисты продолжают выискивать новые подробности неудавшейся сделки с CanSino.