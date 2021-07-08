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Станет ли китайская «Конвидеция» пятой вакциной для России

И как  CanSino шла к ее созданию
Софья Корепанова
Сооснователь, гендиректор CanSino Biologics Юй Сюэфэн /Reuters

Возможно, россияне смогут официально привиться зарубежной вакциной в обозримом будущем. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко упомянул о нескольких иностранных производителях, подавших документы на регистрацию своих вакцин в России. А министр промышленности Денис Мантуров напомнил, что Минздрав разрешил клинические испытания вакцины Ad5-nCov («Конвидеция») китайской компании CanSino Biologics. Ее намерена производить российская компания «Петровакс» (входит в группу «Интеррос» Владимира Потанина). Это однокомпонентная вакцина (как отечественный «Спутник лайт»). Кроме того, ее планируют выпускать в форме для ингаляций.

Считалось, что Ad5-nCov может вывести в лидеры борьбы с коронавирусом и Китай, и Канаду. Название самой компании CanSino складывается из сокращения от Canada и компонента сложных слов Sino, что значит «китайско-» – например, sino-canadian переводится как китайско-канадский. На китайском иероглифы ее названия обозначают здоровье и надежду. CanSino использовала канадские ноу-хау при создании вакцин. Но с вакциной от COVID-19 случился скандал из-за срыва поставок по соглашению с Национальным исследовательским советом (NRC, агентство правительства Канады, курирующее научные исследования и разработки), к которому, впрочем, приложили руку китайские власти и который будоражит Канаду до сих пор. Канадцы теперь делают ставку на сотрудничество с американской Novavax, а журналисты продолжают выискивать новые подробности неудавшейся сделки с CanSino.

Как стать морской черепахой

Десять с лишним лет назад на заднем дворе дома в Торонто компания китайских ученых пила пиво и жарила мясо барбекю. Разговор постепенно перетек на тему китайских вакцин, которые тогда считались второсортными в сравнении с продукцией развитых стран. Все участники пикника когда-то эмигрировали из Китая и добились высоких должностей и финансового благополучия в Канаде. Например, Юй Сюэфэн был директором отдела культивирования микроорганизмов в подразделении французского гиганта Sanofi в Канаде, а Чжу Тао трудился там старшим научным сотрудником. Цю Дунсю и Мао Хуэйхуа работали топ-менеджерами местных подразделений ирландской Endo Pharmaceuticals и американской Wyeth Pharmaceuticals.

Юй родился в 1963 г. в Китае. В 1988 г. он стал выпускником престижного Нанькайского университета в Тяньцзине и решил защищать докторскую по медицине в канадском университете Макгилла. Но прежде чем уехать за рубеж, он был обязан возместить госбюджету траты на свое высшее образование. Юй к тому времени работал в альма-матер, получая 100 юаней в месяц, что по тем временам считалось солидной зарплатой. Но требуемые чиновниками 10 000 юаней были для него недосягаемой суммой. К счастью, помогли родственники.

Юй получил заветный диплом по микробиологии в Канаде, устроился на работу в Sanofi и перевез из Китая жену. Его карьера быстро шла в гору, он стал самым молодым директором отдела в истории канадского подразделения компании, завел детей и лет десять не появлялся на родине. У его коллег была похожая история. Но родина о них не забыла.

В 2008 г. в Китае была запущена госпрограмма «1000 талантов». Ее цель – наем ведущих зарубежных специалистов. Как констатирует канадский новостной канал Global News, эта программа попала под пристальное внимание спецслужб Северной Америки из опасений, что таким образом Китай пытается получить доступ к новейшим западным технологиям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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