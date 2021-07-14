Авария в ЮАР разогнала цены на энергетический уголь

12 июля стоимость угля в портах Роттердама, Амстердама и Антверпена (CIF ARA) достигла $127/т. Это рекордная цена на уголь за последние 10 лет. Причин у данного рекорда несколько. Одной из них стало произошедшее в ЮАР 3 июля крушение грузового поезда, в результате которого были заблокированы обе железнодорожные линии в порт Ричардс-Бей с крупнейшим в Африке угольным терминалом. Несмотря на то что одна из линий возобновила работу уже 5 июля, ограничения на вывоз угля сохраняются до сих пор. На этом фоне его стоимость растет как в Европе, где с начала июля этот вид топлива подорожал на 5,2%, так и в Азии (Newcastle Coal Futures, NCF) – здесь рост составил 3,4% до $142,5/т, следует из данных Refinitiv.