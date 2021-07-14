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Авария в ЮАР разогнала цены на энергетический уголь

Эксперты допускают дефицит этого вида топлива на фоне недофинансирования отрасли
Василий Милькин
Derick E. Hingle / Bloomberg via Getty Images

Цены на уголь в Европе установили новый рекорд на фоне перебоев поставок из ЮАР. Эксперты допускают дефицит этого вида топлива в ближайшие годы из-за недофинансирования отрасли

12 июля стоимость угля в портах Роттердама, Амстердама и Антверпена (CIF ARA) достигла $127/т. Это рекордная цена на уголь за последние 10 лет. Причин у данного рекорда несколько. Одной из них стало произошедшее в ЮАР 3 июля крушение грузового поезда, в результате которого были заблокированы обе железнодорожные линии в порт Ричардс-Бей с крупнейшим в Африке угольным терминалом. Несмотря на то что одна из линий возобновила работу уже 5 июля, ограничения на вывоз угля сохраняются до сих пор. На этом фоне его стоимость растет как в Европе, где с начала июля этот вид топлива подорожал на 5,2%, так и в Азии (Newcastle Coal Futures, NCF) – здесь рост составил 3,4% до $142,5/т, следует из данных Refinitiv.

Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов прогнозирует, что транспортные ограничения на вывоз угля из ЮАР сохранятся большую часть текущего месяца, в том числе из-за плановых остановок на техобслуживание железнодорожной инфраструктуры 13–19 июля. В результате, по его словам, цены останутся высокими.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что в Европе уголь в ближайшее время может подорожать до $130/т – максимального уровня с сентября 2008 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных