Авария в ЮАР разогнала цены на энергетический уголь

Авария в ЮАР разогнала цены на энергетический угольЭксперты допускают дефицит этого вида топлива на фоне недофинансирования отрасли
Цены на уголь в Европе установили новый рекорд на фоне перебоев поставок из ЮАР. Эксперты допускают дефицит этого вида топлива в ближайшие годы из-за недофинансирования отрасли
12 июля стоимость угля в портах Роттердама, Амстердама и Антверпена (CIF ARA) достигла $127/т. Это рекордная цена на уголь за последние 10 лет. Причин у данного рекорда несколько. Одной из них стало произошедшее в ЮАР 3 июля крушение грузового поезда, в результате которого были заблокированы обе железнодорожные линии в порт Ричардс-Бей с крупнейшим в Африке угольным терминалом. Несмотря на то что одна из линий возобновила работу уже 5 июля, ограничения на вывоз угля сохраняются до сих пор. На этом фоне его стоимость растет как в Европе, где с начала июля этот вид топлива подорожал на 5,2%, так и в Азии (Newcastle Coal Futures, NCF) – здесь рост составил 3,4% до $142,5/т, следует из данных Refinitiv.
Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов прогнозирует, что транспортные ограничения на вывоз угля из ЮАР сохранятся большую часть текущего месяца, в том числе из-за плановых остановок на техобслуживание железнодорожной инфраструктуры 13–19 июля. В результате, по его словам, цены останутся высокими.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что в Европе уголь в ближайшее время может подорожать до $130/т – максимального уровня с сентября 2008 г.