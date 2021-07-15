Вложения в транспортную инфраструктуру могут урезать в 1,5 раза

Вложения в транспортную инфраструктуру могут урезать в 1,5 разаЭто сделает планы развития реалистичнее, считают эксперты
В начале этого месяца Минтранс завершил первый этап разработки транспортной стратегии на период до 2030 г. с прогнозом до 2035 г. – это базовый проект с обоснованиями и моделями. «Ведомости» ознакомились с документом. По нему в базовом сценарии на строительство транспортной инфраструктуры в 2021–2030 гг. может понадобиться 29,3 трлн руб. Это в среднем по 2,4 трлн руб. в год на период 2021–2024 гг. и по 3,2 трлн на 2024–2030 гг.
Текущая транспортная стратегия предполагает вложения в размере от 45 трлн до 54 трлн руб. на тот же период. Таким образом, проект новой транспортной стратегии предполагает снижение инвестиций в транспорт в 1,5–1,8 раза. Финансирование стратегии предусмотрено за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников. Доля внебюджетных средств будет варьироваться в зависимости от структуры проектов и их экономических параметров, говорится в документе.