Вложения в транспортную инфраструктуру могут урезать в 1,5 раза

В начале этого месяца Минтранс завершил первый этап разработки транспортной стратегии на период до 2030 г. с прогнозом до 2035 г. – это базовый проект с обоснованиями и моделями. «Ведомости» ознакомились с документом. По нему в базовом сценарии на строительство транспортной инфраструктуры в 2021–2030 гг. может понадобиться 29,3 трлн руб. Это в среднем по 2,4 трлн руб. в год на период 2021–2024 гг. и по 3,2 трлн на 2024–2030 гг.