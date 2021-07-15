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Вложения в транспортную инфраструктуру могут урезать в 1,5 раза

Это сделает планы развития реалистичнее, считают эксперты
Денис Ильюшенков
Транспортная стратегия Минтранса – основной документ планирования направлений развития транспортной отрасли в России /Максим Стулов / Ведомости

В начале этого месяца Минтранс завершил первый этап разработки транспортной стратегии на период до 2030 г. с прогнозом до 2035 г. – это базовый проект с обоснованиями и моделями. «Ведомости» ознакомились с документом. По нему в базовом сценарии на строительство транспортной инфраструктуры в 2021–2030 гг. может понадобиться 29,3 трлн руб. Это в среднем по 2,4 трлн руб. в год на период 2021–2024 гг. и по 3,2 трлн на 2024–2030 гг.

Текущая транспортная стратегия предполагает вложения в размере от 45 трлн до 54 трлн руб. на тот же период. Таким образом, проект новой транспортной стратегии предполагает снижение инвестиций в транспорт в 1,5–1,8 раза. Финансирование стратегии предусмотрено за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников. Доля внебюджетных средств будет варьироваться в зависимости от структуры проектов и их экономических параметров, говорится в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных