«Магнит» на год отменит наценку на социальные продукты питания

«Магнит» на год отменит наценку на социальные продукты питанияЗа это ФАС позволит компании приобрести конкурента – компанию «Дикси»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 15 июля сообщила о том, что одобрила покупку ритейлером «Магнит» торговой сети «Дикси». Для согласования сделки служба выдала компании ряд предписаний. В частности, слияние возможно только в тех муниципальных образованиях, где доля «Магнита» не превышает 25%. Более того, для недопущения создания доминирующего положения в 22 муниципалитетах 10 регионов России доля рынка объединенной компании должна быть снижена в течение года до 35%. Речь идет о Владимирской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях и Республике Карелии).
Также компания взяла на себя обязательство в течение года держать нулевую торговую наценку на молоко, хлеб и мясо кур, сообщила служба. Позже сама компания уточнила, что наценка обнулится не на все продукты этих категорий, а на один выбранный товар «первой цены» в каждой из них. Это коснется как магазинов «Магнит», так и магазинов «Дикси», добавил представитель ритейлера. Компания считает, что покупатели получат выгоду от доступного предложения, добавил он.
«Магнит» основал бизнесмен Сергей Галицкий в 2000 г. Сейчас крупнейшие акционеры сети – банк ВТБ (25,8%) и Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова (6,6%), по данным отчета за I квартал 2021 г. 63% акций компании в свободном обращении. Выручка «Магнита» по итогам прошлого года составила 1,51 трлн руб. Сеть на 31 марта 2021 г. насчитывала 21 900 торговых точек: 15 098 магазинов у дома, 471 супермаркет «Магнит семейный» и 6331 магазин дрогери.
ГК «Дикси» принадлежит Mercury Retail Group Игоря Кесаева, Сергея Кациева и Сергея Студенникова. Ритейлер управляет более чем 2600 магазинами «Дикси» и «Мегамарт», суммарная выручка которых в прошлом году составила менее 300 млрд руб.
О том, что «Магнит» хочет купить ритейлера «Дикси» (включая магазины «Мегамарт») у Mercury Retail Group, стало известно в мае. Предварительная оценка бизнеса «Дикси» составляла 92,4 млрд руб., сообщали тогда стороны.
Договоренность об обнулении наценки для «Магнита» выглядит новаторской, говорит партнер юридической фирмы Orchards Юрий Аксенов.
Он напоминает, что по закону о торговле цены на товары сети определяют самостоятельно. Исключением является лишь ситуация, когда правительство своим постановлением устанавливает предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 дней. Видимо, поэтому в заявлении ФАС обнуление наценки представлено как добровольное, продолжает эксперт. В целом такой подход соответствует курсу на сдерживание потребительских цен путем применения неких «долгосрочных рыночных механизмов», рассуждает эксперт.
Что еще может потребовать ФАС
В 2017 г. ФАС взамен на согласование в России сделки немецкого концерна Bayer по приобретению американского производителя семян и средств защиты растений Monsanto потребовала передать российским компаниям технологии селекции семян, а также цифровые решения в сельском хозяйстве. Для этого был создан Центр технологического трансфера на базе НИУ ВШЭ. Это был первый случай в мировой практике, когда власти потребовали обменять право доступа на национальный рынок на коммерческие данные и технологии, сообщало Bloomberg.
В декабре прошлого года президент Владимир Путин потребовал от правительства принять меры в связи с опережающим ростом цен на базовые продукты питания. После этого были заключены соглашения о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло, а также введены пошлины на экспорт зерна и другие меры.
По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, обнуление наценки компания, вероятно, использовала как дополнительный аргумент в диалоге с ФАС. В последнее время сдерживание цен, особенно на социально значимые продукты, является важной темой для чиновников, неудивительно, что появились такие предложения. Бурмистров считает, что эта мера не будет чувствительна для бизнеса «Магнита», поскольку речь идет об отдельных товарах в категориях, на которые и так обычно небольшая наценка.
Эта сделка может стать крупнейшей в российском ритейле за всю историю рынка как по стоимости, так и по числу точек, добавляет Бурмистров. Доля «Магнита» на рынке продуктового ритейла по итогам 2020 г. составляла 8,7%, розничного бизнеса «Дикси» и «Мегамарт» – 1,9%, говорит Бурмистров. После сделки доля «Магнита» вырастет до 10,6%. Правда, это все еще не позволит догнать X5 Group, которая по итогам 2020 г. занимала 12,6% рынка.
ФАС использует ценовые предписания при очень крупных сделках, говорит партнер NSP Илья Рачков. Например, в 2007 г. при согласовании слияния «Русала», «Суала» и Glencore служба потребовала от объединенной компании формировать цену для внутреннего рынка по формуле «стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) плюс 4–5%». Несколько лет назад, когда Федеральная грузовая компания («дочка» РЖД) получала в пользование 100% активов «УВЗ-логистик», ФАС потребовала обосновывать повышение цен на услуги, напоминает Аксенов.
Иногда ритейлеры самостоятельно сдерживают цены. В прошлом году Х5 по собственной инициативе дважды обнуляла наценку на перечень социально значимых товаров, говорит представитель компании. Например, в декабре в этот список входили макароны, хлеб, тушенка, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко. Инициатива была направлена на поддержку социально незащищенных групп покупателей, объясняет он.