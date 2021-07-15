«Магнит» на год отменит наценку на социальные продукты питания

Также компания взяла на себя обязательство в течение года держать нулевую торговую наценку на молоко, хлеб и мясо кур, сообщила служба. Позже сама компания уточнила, что наценка обнулится не на все продукты этих категорий, а на один выбранный товар «первой цены» в каждой из них. Это коснется как магазинов «Магнит», так и магазинов «Дикси», добавил представитель ритейлера. Компания считает, что покупатели получат выгоду от доступного предложения, добавил он.