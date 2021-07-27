Агрохолдинг «Степь» покупает производителя фасованных сыров — группу «Пир»

По словам Недужко, приобретение группы «Пир» соответствует стратегии агрохолдинга по выходу в сегменты глубокой переработки. Также оно позволит «Степи» создать единую цепочку от производства сырого молока до дистрибуции готовой продукции. Сумму сделки стороны не раскрыли. Собеседник «Ведомостей», знакомый с ее участниками, говорит, что она составила около 5 млрд руб.