Агрохолдинг «Степь» покупает производителя фасованных сыров — группу «Пир»Популярность такой продукции растет из-за пандемии
Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») приобрел 100% холдинговой компании группы «Пир», которая специализируется на дистрибуции и производстве фасованных сыров, сообщил «Ведомостям» генеральный директор агрохолдинга Андрей Недужко. Совладелец группы «Пир» Андрей Козлов информацию подтвердил.
По словам Недужко, приобретение группы «Пир» соответствует стратегии агрохолдинга по выходу в сегменты глубокой переработки. Также оно позволит «Степи» создать единую цепочку от производства сырого молока до дистрибуции готовой продукции. Сумму сделки стороны не раскрыли. Собеседник «Ведомостей», знакомый с ее участниками, говорит, что она составила около 5 млрд руб.
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