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Агрохолдинг «Степь» покупает производителя фасованных сыров — группу «Пир»

Популярность такой продукции растет из-за пандемии
Екатерина Бурлакова
Специализация группы «Пир» – закупка сыра у производителей, его фасовка, дистрибуция молочной продукции, а также собственное производство сыра /PxHere

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») приобрел 100% холдинговой компании группы «Пир», которая специализируется на дистрибуции и производстве фасованных сыров, сообщил «Ведомостям» генеральный директор агрохолдинга Андрей Недужко. Совладелец группы «Пир» Андрей Козлов информацию подтвердил.

По словам Недужко, приобретение группы «Пир» соответствует стратегии агрохолдинга по выходу в сегменты глубокой переработки. Также оно позволит «Степи» создать единую цепочку от производства сырого молока до дистрибуции готовой продукции. Сумму сделки стороны не раскрыли. Собеседник «Ведомостей», знакомый с ее участниками, говорит, что она составила около 5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных