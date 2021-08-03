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«Росатом» создаст цифровую платформу для навигации по Севморпути за 3 млрд рублей

Она позволит привлечь новых грузовладельцев и транспортные компании
Ксения Потаева Татьяна Исакова Александр Волобуев
Лев Федосеев / ТАСС

«Росатом» подготовил концепцию единой платформы цифровых сервисов (ЕПЦС) для Севморпути (СМП). Она включает в себя общую архитектуру системы, определяет основных пользователей и поставщиков информации, сообщил «Ведомостям» замдиректора дирекции СМП госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко. Он добавил, что подготовлено технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта – он обойдется в сумму порядка 2,9 млрд руб.

«Росатом», по словам Кулинко, уже вложил в разработку концепции и проработку интеграции с действующими системами госкорпорации более 50 млн руб. Еще столько же направлено на дальнейшее развитие автоматизированной системы управления штаба морских операций «Атомфлота» (входит в «Росатом»), которая будет являться частью ЕПЦС. К 2023 г. должна быть готова первая очередь цифровой платформы, а в 2024–2025 гг. ее введут в промышленную эксплуатацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных