«Росатом» создаст цифровую платформу для навигации по Севморпути за 3 млрд рублей

«Росатом», по словам Кулинко, уже вложил в разработку концепции и проработку интеграции с действующими системами госкорпорации более 50 млн руб. Еще столько же направлено на дальнейшее развитие автоматизированной системы управления штаба морских операций «Атомфлота» (входит в «Росатом»), которая будет являться частью ЕПЦС. К 2023 г. должна быть готова первая очередь цифровой платформы, а в 2024–2025 гг. ее введут в промышленную эксплуатацию.