«Росатом» создаст цифровую платформу для навигации по Севморпути за 3 млрд рублей

«Росатом» создаст цифровую платформу для навигации по Севморпути за 3 млрд рублейОна позволит привлечь новых грузовладельцев и транспортные компании
«Росатом» подготовил концепцию единой платформы цифровых сервисов (ЕПЦС) для Севморпути (СМП). Она включает в себя общую архитектуру системы, определяет основных пользователей и поставщиков информации, сообщил «Ведомостям» замдиректора дирекции СМП госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко. Он добавил, что подготовлено технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта – он обойдется в сумму порядка 2,9 млрд руб.
«Росатом», по словам Кулинко, уже вложил в разработку концепции и проработку интеграции с действующими системами госкорпорации более 50 млн руб. Еще столько же направлено на дальнейшее развитие автоматизированной системы управления штаба морских операций «Атомфлота» (входит в «Росатом»), которая будет являться частью ЕПЦС. К 2023 г. должна быть готова первая очередь цифровой платформы, а в 2024–2025 гг. ее введут в промышленную эксплуатацию.