Минтранс определил размер штрафов за срыв строительства портов

В июле 2021 г. были приняты изменения в закон «О морских портах», обязывающие бизнес с конца декабря предоставлять властям инвестиционные декларации, закрепляющие обязательства по объему вложений в инфраструктуру порта, срокам ее ввода в эксплуатацию и планируемым объемам перевалки. На основе деклараций будут заключаться инвестсоглашения с подведомственным Минтрансу Росморречфлотом и администрацией региона, в рамках которых государство гарантирует софинансирование из федерального и регионального бюджетов, предоставление земли в аренду и т. д.