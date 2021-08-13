Минтранс определил размер штрафов за срыв строительства портов

Минтранс определил размер штрафов за срыв строительства портовБизнес заморозит проекты либо перейдет на концессии, говорят эксперты
В июле 2021 г. были приняты изменения в закон «О морских портах», обязывающие бизнес с конца декабря предоставлять властям инвестиционные декларации, закрепляющие обязательства по объему вложений в инфраструктуру порта, срокам ее ввода в эксплуатацию и планируемым объемам перевалки. На основе деклараций будут заключаться инвестсоглашения с подведомственным Минтрансу Росморречфлотом и администрацией региона, в рамках которых государство гарантирует софинансирование из федерального и регионального бюджетов, предоставление земли в аренду и т. д.
«Ведомости» вместе с экспертами проанализировали три проекта постановлений, описывающих ответственность инвесторов за недостижение заявленных в декларации параметров. Они размещены на портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения (до 30 августа). Наказание последует за нарушение обязательств по проектированию и строительству объектов в портах, объемам инвестирования (включая сумму капвложений), а также срыв сроков ввода, следует из документов.