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Минтранс определил размер штрафов за срыв строительства портов

Бизнес заморозит проекты либо перейдет на концессии, говорят эксперты
Ксения Потаева Василий Милькин
Минтранс определил размер штрафов за срыв строительства портов /Андрей Гордеев / Ведомости

В июле 2021 г. были приняты изменения в закон «О морских портах», обязывающие бизнес с конца декабря предоставлять властям инвестиционные декларации, закрепляющие обязательства по объему вложений в инфраструктуру порта, срокам ее ввода в эксплуатацию и планируемым объемам перевалки. На основе деклараций будут заключаться инвестсоглашения с подведомственным Минтрансу Росморречфлотом и администрацией региона, в рамках которых государство гарантирует софинансирование из федерального и регионального бюджетов, предоставление земли в аренду и т. д.

«Ведомости» вместе с экспертами проанализировали три проекта постановлений, описывающих ответственность инвесторов за недостижение заявленных в декларации параметров. Они размещены на портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения (до 30 августа). Наказание последует за нарушение обязательств по проектированию и строительству объектов в портах, объемам инвестирования (включая сумму капвложений), а также срыв сроков ввода, следует из документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных