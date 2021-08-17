Нефтегазохимия пока не стала мотором для экономики России

Инвестиции в НГХ в 2020 г. составили 2,6% от суммарного объема по России, в 2019–2020 гг. они составляли $7–7,5 млрд в год, подсчитали аналитики ЦСР. При этом доля отрасли по итогам 2020 г. в суммарной валовой добавленной стоимости страны вдвое ниже – менее 1,3%, или 1,25 трлн руб. (с 2016 г. доля не меняется). В развитых странах этот вклад химического комплекса в среднем выше: в США – 2,2%, в Германии – 2,7%.