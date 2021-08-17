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Нефтегазохимия пока не стала мотором для экономики России

В отрасли парируют, что еще не завершены инвестиционные циклы
Анна Подлинова
Нефтегазохимия в России пока не стала мотором для экономики /Андрей Гордеев / Ведомости

Инвесторы вкладываются в нефтегазохимию (НГХ) в России, но доля этого сектора в ВВП могла бы быть значительно выше, говорится в докладе ЦСР «Нефтегазохимия в России: возможности для роста» (есть в распоряжении «Ведомостей»). НГХ-проекты являются очень капиталоемкими с большими сроками реализации. При принятии инвестрешений производители почти не учитывают внутренний спрос, в основном ориентируясь на экспорт, отмечается в исследовании.

Инвестиции в НГХ в 2020 г. составили 2,6% от суммарного объема по России, в 2019–2020 гг. они составляли $7–7,5 млрд в год, подсчитали аналитики ЦСР. При этом доля отрасли по итогам 2020 г. в суммарной валовой добавленной стоимости страны вдвое ниже – менее 1,3%, или 1,25 трлн руб. (с 2016 г. доля не меняется). В развитых странах этот вклад химического комплекса в среднем выше: в США – 2,2%, в Германии – 2,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных