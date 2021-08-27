ФАС заподозрила картель на рынке арматуры

Там пояснили, что выявлены признаки ценового сговора, из-за которого могли вырасти цены на строительную арматуру. С лета 2020 г. они взлетели на 50%. В связи с этим антимонопольное ведомство приступило к внеплановым выездным проверкам предприятий этих металлургических компаний в Москве, Туле и Липецке. В случае наличия нарушений будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, отмечалось в релизе ФАС. Сами компании, указывали в ФАС, оправдывали скачок цен резким увеличением индикативной стоимости металлов на зарубежных рынках.