ФАС заподозрила картель на рынке арматуры

ФАС заподозрила картель на рынке арматурыМеталлургам грозит штраф в размере до 15% выручки, но доказать нарушение трудно, считают эксперты
У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) появились претензии к группе НЛМК Владимира Лисина и еще трем металлургическим компаниям – «Новосталь-М» Ивана Демченко и входящим в Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) семьи Зубицких «Тулачермет-стали» и УК «ПМХ», сообщила служба 26 августа.
Там пояснили, что выявлены признаки ценового сговора, из-за которого могли вырасти цены на строительную арматуру. С лета 2020 г. они взлетели на 50%. В связи с этим антимонопольное ведомство приступило к внеплановым выездным проверкам предприятий этих металлургических компаний в Москве, Туле и Липецке. В случае наличия нарушений будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, отмечалось в релизе ФАС. Сами компании, указывали в ФАС, оправдывали скачок цен резким увеличением индикативной стоимости металлов на зарубежных рынках.