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ФАС заподозрила картель на рынке арматуры

Металлургам грозит штраф в размере до 15% выручки, но доказать нарушение трудно, считают эксперты
Василий Милькин Антон Филатов
Резкий рост цен на металлургическую продукцию во всем мире, в том числе в России, начался в IV квартале 2020 г. /Павел Лисицын / РИА Новости

У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) появились претензии к группе НЛМК Владимира Лисина и еще трем металлургическим компаниям – «Новосталь-М» Ивана Демченко и входящим в Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) семьи Зубицких «Тулачермет-стали» и УК «ПМХ», сообщила служба 26 августа.

Там пояснили, что выявлены признаки ценового сговора, из-за которого могли вырасти цены на строительную арматуру. С лета 2020 г. они взлетели на 50%. В связи с этим антимонопольное ведомство приступило к внеплановым выездным проверкам предприятий этих металлургических компаний в Москве, Туле и Липецке. В случае наличия нарушений будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, отмечалось в релизе ФАС. Сами компании, указывали в ФАС, оправдывали скачок цен резким увеличением индикативной стоимости металлов на зарубежных рынках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных