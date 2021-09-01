Globaltrans отдаст контроль в «Синтезрейле» за 1,1 млрд рублей

Globaltrans отдаст контроль в «Синтезрейле» за 1,1 млрд рублейЭти средства позволят сократить долг и продолжить выплачивать высокие дивиденды
Крупный российский железнодорожный оператор Globaltrans продает принадлежащую ему 60%-ную долю в компании «Синтезрейл», созданной с нуля в 2014 г., сообщил Globaltrans 31 августа в отчете по МСФО.
Сумма сделки, которую планируется закрыть до конца года, составит 1,128 млрд руб. Она будет денежной. Долю выкупят структуры совладельцев Globaltrans – Side Pears Holdings Ltd Никиты Мишина, Waterose Investments Ltd Константина Николаева и Mattinsen Hill Ltd Сергея Мальцева. Оставшиеся 40% останутся в собственности менеджмента Globaltrans (кому именно они принадлежат, в компании не раскрывают).
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам