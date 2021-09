Globaltrans отдаст контроль в «Синтезрейле» за 1,1 млрд рублей

Сумма сделки, которую планируется закрыть до конца года, составит 1,128 млрд руб. Она будет денежной. Долю выкупят структуры совладельцев Globaltrans – Side Pears Holdings Ltd Никиты Мишина, Waterose Investments Ltd Константина Николаева и Mattinsen Hill Ltd Сергея Мальцева. Оставшиеся 40% останутся в собственности менеджмента Globaltrans (кому именно они принадлежат, в компании не раскрывают).