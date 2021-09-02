Эксперты оценили потери бюджета при поставках газа за рубеж

Эксперты оценили потери бюджета при поставках газа за рубежДополнительные доходы при корректировке НДПИ могут составить 1,3 трлн рублей в год
Добыча газа «Газпрома» может стать рекордной за последнее десятилетие: по итогам 2021 г. объем производства может превысить 510 млрд куб. м газа, что на 12,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава финансового департамента компании Александр Иванников.
На объеме экспорта это не скажется: прогноз монополии по поставкам в дальнее зарубежье – 183 млрд куб м газа. Это на 16,5% ниже даже показателя «пандемийного» 2020 года (219 млрд куб. м), при том, что тогда монополия добывала на 11% меньше газа (454, 51 млрд куб м).
Удержать лидирующие позиции России на европейском газовом рынке и максимизировать доходы бюджета от поставок газа поможет либерализация экспорта, писал президенту Владимиру Путину глава «Роснефти» Игорь Сечин (его письмо цитирует «Коммерсант»). «Роснефть» просит разрешить ей поставлять в Европу 10 млрд куб. м газа, в обмен компания готова платить повышенный НДПИ: при текущих ценах на газ в Европе ставка налога может составить около 5000 руб. на 1000 куб. м – более чем в 3,5 раза больше, чем платит «Газпром», говорится в письме Сечина. Дополнительные доходы бюджета при этом глава «Роснефти» оценивает в 37 млрд руб. в год. А при росте экспортных поставок нефтяная компания сможет обеспечить казне до 150 млрд руб дополнительных доходов.
«Газпром» платит НДПИ по формуле, привязанной к цене нефтепродуктовой корзины (порядка $200 при текущих ценах) и предполагающей определенное соотношение поставок на экспорт и на внутренний рынок (36% и 64% соответственно), поясняет главный стратег ИК «Арикапитал» Сергей Суверов. Но этот подход имеет мало общего с действительностью, говорит аналитик: экспортные контракты «Газпрома» на 70% привязаны к котировкам на газовых биржах ЕС, а доля поставок на внутренний рынок за последние годы значительно сократилась.
«Роснефть» предлагает учесть эти изменения и скорректировать формулу, привязав уплату НДПИ для природного газа, направляемого на экспорт, к биржевым ценам на него, а также пересмотреть доли поставок на внутренний и внешний рынки, заложенные в расчет.
Реализация этой инициативы может ежегодно приносить бюджету до 1,3 трлн руб. дополнительных доходов, подсчитали опрошенные «Ведомостями» аналитики.
Две трети этой суммы приходится на «Газпром», который из-за неэффективности действующей формулы недоплачивает бюджету порядка 1 трлн руб. «По итогам 2020 г. «Газпром» реализовал 475,3 млрд куб. м газа, из которых 225,1 млрд куб. м – на внутреннем рынке. При расчете НДПИ этот объем корректируется на продажи, приходящиеся на «Газпром нефть», которая реализует газ в России и платит налог по другой формуле (41 млрд куб. м), а также на объем закупок центральноазиатского газа (14,9 млрд куб. м, по данным Минэнерго). Таким образом, реальное соотношение поставок составляет 44% (внутренний рынок) на 56% (экспорт), что при пересчете на текущие биржевые котировки дает потенциальную сумму налога в 1,7 трлн руб. против 795 млрд руб., уплаченных по итогам 2020 г.», – подсчитал Суверов.
Кроме «Роснефти», экспортный потенциал есть у «Новатэка», «Лукойла» и «Сургутнефтегаза», отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По его оценкам, в случае либерализации экспорта эти компании могут поставлять в Европу 17–25 млрд куб. м трубопроводного газа в год, что при текущих ценах принесет бюджету от 100 до 150 млрд руб. дополнительных доходов.
Монопольное право «Газпрома» поставлять газ за рубеж по трубе закреплено законодательно. Но если экспортировать газ по агентскому договору с «Газпромом», как предлагает «Роснефть», менять законодательство не придется, отмечает управляющий партнер Pen & Paper Антон Именнов.
По словам старшего директора группы по природным ресурсам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко, допуск независимых производителей к трубопроводам мог бы помочь преодолеть ограничения, наложенные Газовой директивой ЕС (обязывает резервировать 50% мощностей под независимых поставщиков газа) на газопровод «Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м в год.
Представитель «Новатэка» согласен с необходимостью скорейшего наращивания экспортных поставок российского газа на зарубежные рынки. «Тренд на декарбонизацию требует скорейшей монетизации газового ресурсного потенциала нашей страны». Но «при наличии созданных мощностей по регазификации в газовом балансе Европы и мира будет возрастать роль СПГ», уверен он.
Представители «Газпрома», «Лукойла», «Сургутнефтегаза» и «Роснефти» не ответили на запрос «Ведомостей».