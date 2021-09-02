Эксперты оценили потери бюджета при поставках газа за рубеж

Две трети этой суммы приходится на «Газпром», который из-за неэффективности действующей формулы недоплачивает бюджету порядка 1 трлн руб. «По итогам 2020 г. «Газпром» реализовал 475,3 млрд куб. м газа, из которых 225,1 млрд куб. м – на внутреннем рынке. При расчете НДПИ этот объем корректируется на продажи, приходящиеся на «Газпром нефть», которая реализует газ в России и платит налог по другой формуле (41 млрд куб. м), а также на объем закупок центральноазиатского газа (14,9 млрд куб. м, по данным Минэнерго). Таким образом, реальное соотношение поставок составляет 44% (внутренний рынок) на 56% (экспорт), что при пересчете на текущие биржевые котировки дает потенциальную сумму налога в 1,7 трлн руб. против 795 млрд руб., уплаченных по итогам 2020 г.», – подсчитал Суверов.