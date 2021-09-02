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РЖД разрешили продать французского логистического оператора Gefco

Компания может заинтересовать международных инвесторов, считают эксперты
Ксения Потаева
Автоконцерн PSA Peugeot Citroen является и совладельцем, и ключевым клиентом GEFCO /Vladimir Weiss / Bloomberg via Getty Images

Правительство РФ разрешило продать 75 млн акций французского логистического оператора Gefco, принадлежащих ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации. В отчетности РЖД указано, что 75 млн акций – это все 75% акций Gefco, принадлежащие российской компании.

Согласно документу, продажа разрешается «путем совершения одной или нескольких сделок по цене не ниже рыночной». Определить цену должен будет независимый оценщик. Также признано утратившим силу распоряжение от 28 февраля 2019 г., которое позволяло РЖД реализовать в ходе IPO на бирже пакет не менее 25% плюс 1 акция Gefco, но не более 35% минус 1 акция.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных