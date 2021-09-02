РЖД разрешили продать французского логистического оператора Gefco

РЖД разрешили продать французского логистического оператора GefcoКомпания может заинтересовать международных инвесторов, считают эксперты
Правительство РФ разрешило продать 75 млн акций французского логистического оператора Gefco, принадлежащих ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации. В отчетности РЖД указано, что 75 млн акций – это все 75% акций Gefco, принадлежащие российской компании.
Согласно документу, продажа разрешается «путем совершения одной или нескольких сделок по цене не ниже рыночной». Определить цену должен будет независимый оценщик. Также признано утратившим силу распоряжение от 28 февраля 2019 г., которое позволяло РЖД реализовать в ходе IPO на бирже пакет не менее 25% плюс 1 акция Gefco, но не более 35% минус 1 акция.
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