РЖД разрешили продать французского логистического оператора Gefco

Согласно документу, продажа разрешается «путем совершения одной или нескольких сделок по цене не ниже рыночной». Определить цену должен будет независимый оценщик. Также признано утратившим силу распоряжение от 28 февраля 2019 г., которое позволяло РЖД реализовать в ходе IPO на бирже пакет не менее 25% плюс 1 акция Gefco, но не более 35% минус 1 акция.