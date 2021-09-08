Минсельхоз предлагает увеличить ставки сбора за пользование водными ресурсами

Введение поправок позволит увеличить поступления в бюджет от ежегодного сбора за пользование водными биоресурсами почти в 10 раз – с 2,2 млрд до 21 млрд руб., сказано в документе. По расчетам Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, благодаря принятию законопроекта налоги от рыбной отрасли вырастут на 20% до 89 млрд руб. Сама ассоциация еще с 2018 г. выступала за повышение ставок сборов, напоминает ее президент Герман Зверев. Он отмечает, что ставки не индексировались более 10 лет, потому логично их увеличить. 80% (или 11 млрд руб.) дополнительных сборов поступит в региональные бюджеты, что, на его взгляд, повысит «мотивацию местных властей обеспечивать комфортный режим работы для бизнеса». Зверев также напоминает, что ассоциация уже предлагала вице-премьеру Виктории Абрамченко применять льготы «точечно». По его словам, сейчас на них могут рассчитывать практически все предприятия. Помимо градо- и поселкообразующих их используют колхозы, артели, а также все компании, которые платят единый сельскохозяйственный налог (его ставка – 6%). Он считает, что гораздо эффективнее стимулировать льготами тех, кто инвестирует в глубокую переработку, обновляет рыболовецкий флот, поставляет уловы на российский берег, а также поддерживать значимые для регионов предприятия, что и предлагается в законопроекте Минсельхоза. Поддерживает проект в целом и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), говорит его представитель.