Минсельхоз предлагает увеличить ставки сбора за пользование водными ресурсами

Минсельхоз предлагает увеличить ставки сбора за пользование водными ресурсамиНалоги для рыбопромышленников могут вырасти примерно на 20%
Минсельхоз доработал законопроект о повышении ставок сбора за пользование водными биоресурсами. Из проекта поправок ведомства в Налоговый кодекс следует, что, например, за минтай Охотского моря рыбаки будут платить 4300 руб. (вместо сегодняшних 3500 руб.) за тонну, а за горбушу – 7900 руб. (сейчас – также 3500 руб.). Более чем в 2 раза увеличится сбор за камчатского краба – с 35 000 до 80 000 руб. за тонну и т. д. «Ведомости» ознакомились с копией документа, ее подлинность подтвердили два человека, участвовавших в его разработке и обсуждении. Впрочем, до вынесения его на рассмотрение комиссии правительства по законопроектной деятельности проект поправок планируется доработать, говорит человек, участвовавший в его обсуждении. Официальный представитель Минфина переадресовал запрос «Ведомостей» в Минсельхоз. Там на него не ответили. Так же поступили и в Росрыболовстве.
Из пояснительной записки к документу следует, что новые ставки рассчитывались исходя из цены: для большинства видов рыбы и морепродуктов сбор составит 4,8% от средней стоимости реализации продукции из этих биоресурсов (нынешние ставки были рассчитаны исходя из расчетной рентабельности). Кроме того, его планируют ежегодно корректировать, для этого ставку будут умножать на коэффициент-дефлятор, который устанавливает правительство России для индексации различных обязательных платежей в бюджет. При этом льготы для градо- и поселкообразующих предприятий предлагается сохранить: они по-прежнему будут платить только 15% от ставки сбора. Также некоторые компании смогут рассчитывать на налоговый вычет в размере 85% от ставки. Речь идет о рыбодобытчиках, выпускающих продукцию глубокой переработки на судах или на заводах, а также о тех, кто вылавливает рыбу на новых судах отечественного производства и занимается прибрежным промыслом.
Введение поправок позволит увеличить поступления в бюджет от ежегодного сбора за пользование водными биоресурсами почти в 10 раз – с 2,2 млрд до 21 млрд руб., сказано в документе. По расчетам Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, благодаря принятию законопроекта налоги от рыбной отрасли вырастут на 20% до 89 млрд руб. Сама ассоциация еще с 2018 г. выступала за повышение ставок сборов, напоминает ее президент Герман Зверев. Он отмечает, что ставки не индексировались более 10 лет, потому логично их увеличить. 80% (или 11 млрд руб.) дополнительных сборов поступит в региональные бюджеты, что, на его взгляд, повысит «мотивацию местных властей обеспечивать комфортный режим работы для бизнеса». Зверев также напоминает, что ассоциация уже предлагала вице-премьеру Виктории Абрамченко применять льготы «точечно». По его словам, сейчас на них могут рассчитывать практически все предприятия. Помимо градо- и поселкообразующих их используют колхозы, артели, а также все компании, которые платят единый сельскохозяйственный налог (его ставка – 6%). Он считает, что гораздо эффективнее стимулировать льготами тех, кто инвестирует в глубокую переработку, обновляет рыболовецкий флот, поставляет уловы на российский берег, а также поддерживать значимые для регионов предприятия, что и предлагается в законопроекте Минсельхоза. Поддерживает проект в целом и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), говорит его представитель.
А вот подход к ежегодной индексации ставок следует доработать, считает Зверев. Вместо использования коэффициента-дефлятора, который учитывает общую инфляцию, стоит применять данные о динамике отпускных цен конкретно на рыбу. Он напоминает, что они могут снижаться или стагнировать, несмотря на инфляцию.
По его словам, гораздо сильнее стоимость зависит от конъюнктуры рынка, мирового спроса, объемов вылова, курсов валют, логистических затрат и т. д. Представитель РСПП с этим согласен. Он напоминает, что инфляция в прошлом году составила 4,9%. Значит, по логике законопроекта должна вырасти и ставка сбора, например, на минтай, рассуждает он. Но при этом стоимость продукции из этого вида рыбы за последний год снизилась на 10,4% до 69 руб. за килограмм. Следовательно, индексация на основе дефлятора может привести к необоснованному увеличению налоговой нагрузки, резюмирует эксперт. Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников тоже видит риски от введения такого коэффициента: получается, ставки могут повысить, хотя цены на минтай из-за закрытия для России китайского рынка снизились.
Рыбопромышленники в целом поддерживают налоговую реформу, поскольку вопрос низкой отдачи в бюджет от рыбной отрасли периодически поднимается как аргумент в пользу некоторых спорных реформ – например, при планировании крабовых аукционов, говорит председатель совета директоров отраслевого издания Fishnews Эдуард Климов. В итоге такие аукционы прошли в 2019 г., в результате чего государство изъяло у компаний 50% квот на добычу крабов и продало их преимущественно тем же компаниям более чем за 140 млрд руб., напоминает он.
В дальнейшем планируются и новые реформы, рассказывал ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В частности, готовятся аукционы по продаже оставшихся 50% квот на вылов крабов, что также принесет в бюджет еще примерно 140 млрд руб. Кроме того, еще около 60 млрд руб. будет получено от реализации 100% квот на вылов других ценных морепродуктов – трубачей, гребешков, морских ежей и т. д., планирует Росрыболовство.