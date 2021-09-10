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Водородные локомотивы могут быть дешевле дизельных

Но в РЖД пока ждут подтверждения их экономической эффективности
Ксения Потаева Александр Волобуев Илья Виноградов
Первые водородные локомотивы разработала французская компания Alstom / FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Локомотив на водороде на протяжении своего жизненного цикла (от выпуска до утилизации с учетом ремонтов) будет на 5–7% дешевле, чем на традиционном топливе – дизеле или газе, подсчитали в группе «Синара». Как пояснил журналистам на закрытом брифинге гендиректор компании «Синара –Транспортные машины» (СТМ, входит в «Синару») Виктор Леш, это связано с тем, что водородный двигатель технически более простой и требует менее частого обслуживания. Данных о стоимости локомотива топ-менеджер не привел. По оценкам Института исследования проблем железнодорожного транспорта, при среднем сроке эксплуатации в 45–55 лет один магистральный дизельный локомотив обходится РЖД с учетом текущих ремонтов примерно в 550–650 млн руб.

Соглашение о создании магистральных и маневровых грузовых локомотивов на водороде между «Синарой», «Роснано» и РЖД было подписано в июне на полях ПМЭФа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных