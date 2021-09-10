Водородные локомотивы могут быть дешевле дизельных

Локомотив на водороде на протяжении своего жизненного цикла (от выпуска до утилизации с учетом ремонтов) будет на 5–7% дешевле, чем на традиционном топливе – дизеле или газе, подсчитали в группе «Синара». Как пояснил журналистам на закрытом брифинге гендиректор компании «Синара –Транспортные машины» (СТМ, входит в «Синару») Виктор Леш, это связано с тем, что водородный двигатель технически более простой и требует менее частого обслуживания. Данных о стоимости локомотива топ-менеджер не привел. По оценкам Института исследования проблем железнодорожного транспорта, при среднем сроке эксплуатации в 45–55 лет один магистральный дизельный локомотив обходится РЖД с учетом текущих ремонтов примерно в 550–650 млн руб.