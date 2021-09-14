«Северсталь» купила долю «Роснано» в компании, выпускающей башни ВЭС

«Северсталь» объяснила увеличение доли стремлением усилить присутствие на быстро развивающемся рынке ВИЭ. По словам генерального директора «Северстали» Александра Шевелева, которые приводит компания, наращивание присутствия в капитале «Башен ВРС» полностью отвечает ESG-стратегии металлургической компании. Он отметил, что за три года СП продемонстрировало хорошие результаты, став партнером мировых лидеров на рынке ветроэнергетических установок – Siemens Gamesa и датской Vestas. Сейчас руководство «Башен ВРС» ведет переговоры с потенциальными заказчиками о поставке башен. Наибольший потенциал компания видит в странах СНГ, а также Северной Европы.