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«Северсталь» купила долю «Роснано» в компании, выпускающей башни ВЭС

Эксперты назвали это «имиджевым проектом», который может затем стать важным и для металлургического бизнеса
Василий Милькин
Производство «Башен ВРС» расположено в Таганроге, стальные заготовки для опор изготавливаются на сервисном металлоцентре «Северстали» в Колпине («СМЦ-Колпино») / LLC WRS Towers

«Северсталь» выкупила у «Роснано» 24,5% в СП «Башни ВРС», производящем башни для ветроэнергетических установок, увеличив долю в компании до 49%, сообщили оба участника сделки 13 сентября. Контролирующим акционером СП с долей 51% остается испанская компания Windar Renovables S.L.

«Северсталь» объяснила увеличение доли стремлением усилить присутствие на быстро развивающемся рынке ВИЭ. По словам генерального директора «Северстали» Александра Шевелева, которые приводит компания, наращивание присутствия в капитале «Башен ВРС» полностью отвечает ESG-стратегии металлургической компании. Он отметил, что за три года СП продемонстрировало хорошие результаты, став партнером мировых лидеров на рынке ветроэнергетических установок – Siemens Gamesa и датской Vestas. Сейчас руководство «Башен ВРС» ведет переговоры с потенциальными заказчиками о поставке башен. Наибольший потенциал компания видит в странах СНГ, а также Северной Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных