«Северсталь» купила долю «Роснано» в компании, выпускающей башни ВЭС

«Северсталь» купила долю «Роснано» в компании, выпускающей башни ВЭСЭксперты назвали это «имиджевым проектом», который может затем стать важным и для металлургического бизнеса
«Северсталь» выкупила у «Роснано» 24,5% в СП «Башни ВРС», производящем башни для ветроэнергетических установок, увеличив долю в компании до 49%, сообщили оба участника сделки 13 сентября. Контролирующим акционером СП с долей 51% остается испанская компания Windar Renovables S.L.
«Северсталь» объяснила увеличение доли стремлением усилить присутствие на быстро развивающемся рынке ВИЭ. По словам генерального директора «Северстали» Александра Шевелева, которые приводит компания, наращивание присутствия в капитале «Башен ВРС» полностью отвечает ESG-стратегии металлургической компании. Он отметил, что за три года СП продемонстрировало хорошие результаты, став партнером мировых лидеров на рынке ветроэнергетических установок – Siemens Gamesa и датской Vestas. Сейчас руководство «Башен ВРС» ведет переговоры с потенциальными заказчиками о поставке башен. Наибольший потенциал компания видит в странах СНГ, а также Северной Европы.