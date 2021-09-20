Число крупных инвестпроектов по производству продуктов питания сократилось на 10%

Внутренний рынок становится все более насыщенным по большинству категорий продуктов, следовательно, нет потребности в существенном наращивании мощностей, объясняет такую тенденцию руководитель направления «Потребительские рынки» Infoline Светлана Силенина. Также, по ее словам, на снижение инвестиционной активности повлиял и рост себестоимости производства из-за увеличения мировых цен на сырье. Это подтверждает и исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков: согласно опросу входящих в нее компаний, в августе 2021 г. по разным категориям продуктов сырье подорожало на 12–64%, упаковка – на 13–87%, энергоносители – от 2,5 до 50% и т. д. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представитель ЦОЭ связывает снижение активности инвесторов с ростом цен на строительные материалы и оборудования.​