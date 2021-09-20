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Число крупных инвестпроектов по производству продуктов питания сократилось на 10%

Это связано с насыщением внутреннего рынка и ростом стоимости сырья и оборудования
Екатерина Бурлакова
Крупнейшие проекты в последнее время заявлялись в мясопереработке, производстве растительных масел и проч. / PIXABAY

На середину сентября 2021 г. в стадии реализации и проектирования находилось 150 крупных инвестиционных проектов в сегменте производства продуктов питания и напитков (с объемом инвестиций не менее 300 млн руб. каждый), говорится в исследовании Infoline, тогда как в аналогичные периоды 2019 и 2020 гг. их было по 170. ​Небольшое снижение инвестиционной активности в агропромышленном комплексе отмечает и Центр отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. Но общая сумма реализуемых проектов все еще высока – 1,6 трлн руб., отмечает его представитель.

Внутренний рынок становится все более насыщенным по большинству категорий продуктов, следовательно, нет потребности в существенном наращивании мощностей, объясняет такую тенденцию руководитель направления «Потребительские рынки» Infoline Светлана Силенина. Также, по ее словам, на снижение инвестиционной активности повлиял и рост себестоимости производства из-за увеличения мировых цен на сырье. Это подтверждает и исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков: согласно опросу входящих в нее компаний, в августе 2021 г. по разным категориям продуктов сырье подорожало на 12–64%, упаковка – на 13–87%, энергоносители – от 2,5 до 50% и т. д. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представитель ЦОЭ связывает снижение активности инвесторов с ростом цен на строительные материалы и оборудования.​

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных