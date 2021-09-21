Немецкая HelloFresh заинтересовалась рецептами «Шефмаркета»Почему производитель наборов еды для домашних обедов купил долю в аналогичном российском бизнесе
Немецкий производитель наборов для приготовления еды дома HelloFresh расширяет присутствие на различных страновых рынках. На прошлой неделе к ним добавилась Россия. HelloFresh купила 10%-ную долю российского аналога – «Шефмаркета». Информация об этом в прессе появилась 15 сентября, сумма сделки не называлась, представитель HelloFresh сообщил о «нескольких миллионах евро». В 2020 г. «Шефмаркет» получил 1 млрд руб. выручки и 179 000 руб. чистой прибыли. По данным компании, среди ее инвесторов фонд прямых инвестиций «Эльбрус капитал», японский многопрофильный холдинг Mitsui & Co и венчурный фонд Addventure.
Обе компании предлагают наборы продуктов, из которых можно приготовить разнообразные блюда. Многим знаком этот конструктор: ингредиенты уже отмерены в нужных пропорциях, часто они нарезаны или обработаны (например, свекла и картофель отварены), остается только собрать все в нужной последовательности – приготовить по приложенному рецепту.
Без малого 10 лет назад, в первый же год работы, HelloFresh вышла на рынки сразу нескольких стран: Нидерландов, Великобритании, Австралии и США. В Америке компания стала агрессивно завоевывать рынок и в 2018 г. обогнала по доле рынка прежнего лидера, местную Blue Apron (данные исследовательской компании Earnest Research). В 2020 г. из 3,7 млрд евро выручки HelloFresh 2 млрд евро были заработаны в США.
Капитализация HelloFresh – около 15 млрд евро. В понедельник, 20 сентября, акции включены в немецкий фондовый индекс DAX (30 голубых фишек Франкфуртской фондовой биржи). Впечатляющий результат для компании, которая начинала как клон скандинавского стартапа и с большой выдумкой подходила к продвижению информации о себе. Как пишет в своем расследовании журнал Inc., начиная работать в новом месте, HelloFresh могла выбрать какого-нибудь сотрудника с фотогеничной внешностью и назвать его своим локальным соучредителем в этом государстве, чтобы вызвать энтузиазм у местных СМИ. Например, в Питтсбурге (Пенсильвания) ее бизнес якобы был основан на пару с молодым юристом и ученицей кулинарной школы Марушкой Блэнд. Хотя на самом деле компания наняла ее как стажера (потом присвоив должность бренд-директора).
Кто успел, тот успел
35-летний гендиректор и сооснователь HelloFresh Доминик Рихтер всегда мечтал стать основателем стартапа, и ему было все равно, в какой сфере будет работать бизнес. Сын госслужащих из Мюнхена, он отправился за высшим образованием за полтысячи километров в Школу менеджмента Отто Бейсхайма (WHU) в Фаллендаре. Там он снял квартиру с другим студентом, Томасом Гризелем. По неожиданному совпадению предыдущими арендаторами этого жилья были соучредители гиганта онлайн-торговли Zalando, продающего модную одежду.
Рихтер и Гризель попытались запустить несколько стартапов. Они сделали сайт, похожий на Airbnb, но только для студентов, думали наладить доставку еды в своем кампусе и даже хотели принимать ставки на фэнтези-спорт. Суть в том, что люди ставят на победу воображаемых команд, собранных из реальных звезд. Какая виртуальная команда выиграла, определяется по статистическим показателям настоящих игроков в реальных играх. Увы, ни одна попытка Рихтера и Гризеля не вызвала интереса у инвесторов.