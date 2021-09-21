Немецкая HelloFresh заинтересовалась рецептами «Шефмаркета»

Капитализация HelloFresh – около 15 млрд евро. В понедельник, 20 сентября, акции включены в немецкий фондовый индекс DAX (30 голубых фишек Франкфуртской фондовой биржи). Впечатляющий результат для компании, которая начинала как клон скандинавского стартапа и с большой выдумкой подходила к продвижению информации о себе. Как пишет в своем расследовании журнал Inc., начиная работать в новом месте, HelloFresh могла выбрать какого-нибудь сотрудника с фотогеничной внешностью и назвать его своим локальным соучредителем в этом государстве, чтобы вызвать энтузиазм у местных СМИ. Например, в Питтсбурге (Пенсильвания) ее бизнес якобы был основан на пару с молодым юристом и ученицей кулинарной школы Марушкой Блэнд. Хотя на самом деле компания наняла ее как стажера (потом присвоив должность бренд-директора).