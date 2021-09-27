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«Автотор» займется производством электромобилей

Компания увеличит инвестиции по СПИК на 20 млрд рублей
Денис Ильюшенков
«Автотор» стал первым автоконцерном, который намерен внести электрокары в свой СПИК / Игорь Зарембо / РИА Новости

Калининградский «Автотор» планирует повысить инвестиционные обязательства и запустить проект локализованного производства электромобилей и компонентов, в том числе с планами выхода на экспорт. Об этом говорится в сообщении Минпромторга от 25 сентября по итогам визита главы ведомства Дениса Мантурова в регион. «В рамках дополнения к специальному инвестиционному контракту (СПИК) «Автотор» увеличит инвестиции на 20 млрд руб., и, таким образом, фактический объем затрат на реализацию обязательств по СПИКу составит 32 млрд руб.», – передает пресс-служба министерства слова Мантурова.

По локализации электромобилей «Автотор» работает как со своими традиционными партнерами – Hyundai и Kia, так и с несколькими другими производителями, сказал «Ведомостям» представитель российской компании, не уточняя названия других партнеров. На текущий момент в разработке три проекта, какие из них доберутся до практической реализации, пока не ясно, добавил он. «Ведомости» отправили запросы представителям Hyundai и Kia.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных