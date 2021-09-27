«Автотор» займется производством электромобилей

«Автотор» займется производством электромобилейКомпания увеличит инвестиции по СПИК на 20 млрд рублей
Калининградский «Автотор» планирует повысить инвестиционные обязательства и запустить проект локализованного производства электромобилей и компонентов, в том числе с планами выхода на экспорт. Об этом говорится в сообщении Минпромторга от 25 сентября по итогам визита главы ведомства Дениса Мантурова в регион. «В рамках дополнения к специальному инвестиционному контракту (СПИК) «Автотор» увеличит инвестиции на 20 млрд руб., и, таким образом, фактический объем затрат на реализацию обязательств по СПИКу составит 32 млрд руб.», – передает пресс-служба министерства слова Мантурова.
По локализации электромобилей «Автотор» работает как со своими традиционными партнерами – Hyundai и Kia, так и с несколькими другими производителями, сказал «Ведомостям» представитель российской компании, не уточняя названия других партнеров. На текущий момент в разработке три проекта, какие из них доберутся до практической реализации, пока не ясно, добавил он. «Ведомости» отправили запросы представителям Hyundai и Kia.