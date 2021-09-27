«Автотор» займется производством электромобилей

По локализации электромобилей «Автотор» работает как со своими традиционными партнерами – Hyundai и Kia, так и с несколькими другими производителями, сказал «Ведомостям» представитель российской компании, не уточняя названия других партнеров. На текущий момент в разработке три проекта, какие из них доберутся до практической реализации, пока не ясно, добавил он. «Ведомости» отправили запросы представителям Hyundai и Kia.