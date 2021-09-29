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Работать по договорам «вези или плати» до 2025 года разрешат только угольщикам

Затем на такие контракты смогут претендовать все грузоотправители
Ксения Потаева Василий Милькин
С этого момента маршруты и виды грузов не ограничиваются / Андрей Гордеев / Ведомости

27 сентября в Минтрансе прошло совещание, посвященное обсуждению нормативно-правовой базы для введения на железной дороге договоров «вези или плати» (ship-or-pay, или take-or-pay). Источники, знакомые с ходом совещания, рассказали «Ведомостям», что по его итогам участники (присутствовали представители Минэнерго, РЖД и ее ключевых клиентов, в том числе угольных и металлургических компаний) согласовали новую редакцию поправок в Устав железнодорожного транспорта (УЖТ, федеральный закон), которая должна учесть интересы всех сторон.

«Вези или плати» – это схема договора, который устанавливает обязательства перевозчика (в данном случае РЖД) вывезти определенный объем груза клиента. Клиент обязуется предоставлять грузы к перевозке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных