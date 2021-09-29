Работать по договорам «вези или плати» до 2025 года разрешат только угольщикам

27 сентября в Минтрансе прошло совещание, посвященное обсуждению нормативно-правовой базы для введения на железной дороге договоров «вези или плати» (ship-or-pay, или take-or-pay). Источники, знакомые с ходом совещания, рассказали «Ведомостям», что по его итогам участники (присутствовали представители Минэнерго, РЖД и ее ключевых клиентов, в том числе угольных и металлургических компаний) согласовали новую редакцию поправок в Устав железнодорожного транспорта (УЖТ, федеральный закон), которая должна учесть интересы всех сторон.