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Чем израильское мясо из пробирки отличается от американского

Стартап Aleph Farms опробовал новую технологию на Земле и в космосе
Софья Корепанова
Гендиректор Aleph Farms Дидье Тубия / Ilia Yechimovich / Picture Alliance via Getty Images

«Вам какой стейк – из растений или настоящего мяса? – скоро будут спрашивать в ресторанах. – А если из мяса, то от убитой коровы или выращенного в пробирке?» Производство мяса в пробирке пытается наладить израильский стартап Aleph Farms, основанный Дидье Тубия. Если на Земле у посетителей ресторанов еще будет выбор, то у колонистов на Марсе его не останется, рассуждает он. Держать коров и тем более засевать поля для их выпаса нереально, вариантов остается два. Либо искусственное мясо на основе растений из местных оранжерей, либо, если хочется настоящего мяса, придется выращивать стейки без коровы, используя способность животных наращивать мышечную ткань. Клетки мышечной ткани коровы помещают в резервуары, похожие внешне на те, что используются в пивоварнях. В них созданы оптимальные условия для размножения и роста. В итоге получаются целые куски культивированного мяса с таким же внешним видом и почти с таким же вкусом, как у настоящего, уверяет интернет-издание The Times of Israel.

Вскоре можно будет самому сравнить пробирочный и настоящий стейк: Aleph Farms надеется начать продажи своей продукции в следующем году. Спрос на нее есть. «Сегодня в Израиле производится только 12% потребляемой говядины, – говорил Тубия израильской газете «Глобс». – Остальное импортируется. Мы можем увеличить количество мяса, производимого в стране, с 12 до 80%». Через пять лет стартап собирается добиться, чтобы себестоимость его мяса была не выше, чем у традиционного.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных