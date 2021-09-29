Чем израильское мясо из пробирки отличается от американского

«Вам какой стейк – из растений или настоящего мяса? – скоро будут спрашивать в ресторанах. – А если из мяса, то от убитой коровы или выращенного в пробирке?» Производство мяса в пробирке пытается наладить израильский стартап Aleph Farms, основанный Дидье Тубия. Если на Земле у посетителей ресторанов еще будет выбор, то у колонистов на Марсе его не останется, рассуждает он. Держать коров и тем более засевать поля для их выпаса нереально, вариантов остается два. Либо искусственное мясо на основе растений из местных оранжерей, либо, если хочется настоящего мяса, придется выращивать стейки без коровы, используя способность животных наращивать мышечную ткань. Клетки мышечной ткани коровы помещают в резервуары, похожие внешне на те, что используются в пивоварнях. В них созданы оптимальные условия для размножения и роста. В итоге получаются целые куски культивированного мяса с таким же внешним видом и почти с таким же вкусом, как у настоящего, уверяет интернет-издание The Times of Israel.