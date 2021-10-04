Переход на электронные паспорта для самоходных машин может быть отложен

Переход на электронные паспорта для самоходных машин может быть отложенВедомства не успевают согласовать требования для импортеров
Минпромторг России допустил перенос срока перехода на электронные паспорта для импортных самоходных машин (ЭПСМ), поскольку законодательная база для их оформления еще не готова. Дополнительное уточнение сроков введения механизма оформления ЭПСМ на импортируемую технику будет осуществляться по мере принятия нормативных правовых актов, определяющих данную процедуру, сказал «Ведомостям» представитель министерства.
Переход с бумажных на электронные паспорта для самоходных машин и прицепов к ним на всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо РФ входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) по решению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) должен состояться 1 ноября 2021 г. С появлением ЭПСМ оформить на технику бумажный паспорт уже будет нельзя. В России с июля 2021 г. ведется оформление ЭПСМ в пилотном режиме.