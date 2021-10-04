Переход на электронные паспорта для самоходных машин может быть отложен

Переход с бумажных на электронные паспорта для самоходных машин и прицепов к ним на всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо РФ входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) по решению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) должен состояться 1 ноября 2021 г. С появлением ЭПСМ оформить на технику бумажный паспорт уже будет нельзя. В России с июля 2021 г. ведется оформление ЭПСМ в пилотном режиме.