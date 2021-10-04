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Переход на электронные паспорта для самоходных машин может быть отложен

Ведомства не успевают согласовать требования для импортеров
Денис Ильюшенков
К самоходным машинам в основном относится дорожно-строительная, лесозаготовительная и коммунальная техника / Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг России допустил перенос срока перехода на электронные паспорта для импортных самоходных машин (ЭПСМ), поскольку законодательная база для их оформления еще не готова. Дополнительное уточнение сроков введения механизма оформления ЭПСМ на импортируемую технику будет осуществляться по мере принятия нормативных правовых актов, определяющих данную процедуру, сказал «Ведомостям» представитель министерства.

Переход с бумажных на электронные паспорта для самоходных машин и прицепов к ним на всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо РФ входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) по решению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) должен состояться 1 ноября 2021 г. С появлением ЭПСМ оформить на технику бумажный паспорт уже будет нельзя. В России с июля 2021 г. ведется оформление ЭПСМ в пилотном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных