Индия хочет получать из России 40 млн т металлургического угля в год

Индия хочет получать из России 40 млн т металлургического угля в годНо поставки зависят не от угольщиков, а от расширения транспортных мощностей
Индия договорилась о поставках из России до 40 млн т коксующегося (металлургического) угля в год. Меморандум об этом в ходе форума «Российская энергетическая неделя» подписали министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр сталелитейной промышленности Индии Рам Чандра Прасад Сингх. По словам Шульгинова, документ будет стимулировать предприятия России и Индии в освоении угольных месторождений, развитии логистики и инфраструктуры, продвижении НИОКР.
Представитель Минэнерго России уточнил «Ведомостям», что суммарные поставки российского угля в Индию в 2020 г. составили около 8 млн т, из которых 1,2 млн т – коксующийся уголь. В январе – сентябре 2021 г. Россия экспортировала в Индию 5 млн т угля, в том числе 500 000 т коксующегося.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам