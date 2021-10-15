Индия хочет получать из России 40 млн т металлургического угля в год

Представитель Минэнерго России уточнил «Ведомостям», что суммарные поставки российского угля в Индию в 2020 г. составили около 8 млн т, из которых 1,2 млн т – коксующийся уголь. В январе – сентябре 2021 г. Россия экспортировала в Индию 5 млн т угля, в том числе 500 000 т коксующегося.