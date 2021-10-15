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Индия хочет получать из России 40 млн т металлургического угля в год

Но поставки зависят не от угольщиков, а от расширения транспортных мощностей
Василий Милькин Ксения Потаева
Представитель Минэнерго России уточнил «Ведомостям», что суммарные поставки российского угля в Индию в 2020 г. составили около 8 млн т, из которых 1,2 млн т – коксующийся уголь / Андрей Гордеев / Ведомости

Индия договорилась о поставках из России до 40 млн т коксующегося (металлургического) угля в год. Меморандум об этом в ходе форума «Российская энергетическая неделя» подписали министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр сталелитейной промышленности Индии Рам Чандра Прасад Сингх. По словам Шульгинова, документ будет стимулировать предприятия России и Индии в освоении угольных месторождений, развитии логистики и инфраструктуры, продвижении НИОКР.

Представитель Минэнерго России уточнил «Ведомостям», что суммарные поставки российского угля в Индию в 2020 г. составили около 8 млн т, из которых 1,2 млн т – коксующийся уголь. В январе – сентябре 2021 г. Россия экспортировала в Индию 5 млн т угля, в том числе 500 000 т коксующегося.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных