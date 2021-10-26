Boston Metal обещает экологичную выплавку стали

Далеко не все слышали о редкоземельном металле ниобии. А он везде вокруг нас. С его помощью создают яркие цвета на ювелирных украшениях, им покрывают линзы фотоаппаратов, он используется в сверхпроводящих магнитах. Он есть и в магнитах Большого адронного коллайдера, который позволил обнаружить бозон Хиггса. Достаточно 200 г ниобия, чтобы придать 1 т стали повышенную прочность и гибкость, поэтому ниобий незаменим при создании многих вещей – от реактивных двигателей самолетов до газопроводов. Более 80% производства ниобия приходится на бразильскую CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineracao), в которой почти всю жизнь проработал Карнейро. Когда компания начинала деятельность в середине прошлого века, никто толком не представлял, как применять ниобий в промышленности. «Весь рынок практически был создан нашей компанией», – уверял Карнейро в интервью для сайта бразильского Института технологических исследований штата Сан-Паулу. Когда в 2016 г. он уходил на пенсию с поста президента CBMM, годовая выручка компании составляла более $2 млрд.