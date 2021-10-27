Аналитики оценивают владельца сети «Красное & Белое» в $12-18 млрд

Аналитики оценивают владельца сети «Красное & Белое» в $12-18 млрдКомпания объявила о выходе на IPO
Mercury Retail, владеющая сетями магазинов «Красное & Белое» и «Бристоль», объявила о проведении публичного первичного размещения глобальных депозитарных расписок на Московской бирже. Компания уже подала заявку о допуске бумаг к торгам.
Под управлением Mercury Retail находится более 14 000 магазинов брендов «Красное & Белое» и «Бристоль» в 68 регионах России. Общая торговая площадь магазинов на 30 июня 2021 г. составляла более 1 млн кв. м. Выручка за 2020 г. составила 577 млрд руб., чистая прибыль – 25,7 млрд руб. Компания принадлежит Сергею Студенникову (у него 45% долей), Игорю Кесаеву (37%) и Сергею Кациеву (8%).
Дальнейшие перспективы роста связаны с увеличением числа магазинов, ростом сопоставимых продаж и рентабельности, говорится в презентации компании. Компания называет себя крупнейшим российским оператором магазинов растущего в России формата ultra-convenience и третьим по величине продуктовым ритейлером страны. Действующая дивидендная политика предполагает выплату дивидендов ежеквартально в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что владельцы группы могут продать 10–15% бумаг в ходе размещения. Стоимость группы они оценивали в $20–25 млрд. Однако аналитики не разделяют столь высоких оценок.
По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, группа Mercury Retail сейчас демонстрирует более высокие темпы роста и показатели рентабельности по чистой прибыли, чем крупнейшие публичные сети FMCG, и в связи с этим может рассчитывать на высокую оценку бизнеса инвесторами. Формат ultra-convenience, в котором работает компания, сейчас растет почти в 2 раза быстрее, чем рынок розничных продаж продовольственных товаров, говорит Бурмистров. К нему относится продуктовый ритейл, расположенный недалеко от дома и имеющий небольшую торговую площадь (до 200 кв. м). Такой формат ориентирован на быстрые небольшие повседневные покупки, объясняет эксперт. Продажи в нем выросли на 14% в 2020 г. до 1,6 трлн руб. и на 18,2% до 0,9 трлн руб. в первом полугодии 2021 г. В этом формате также работают «Вкусвилл», «Фасоль», «Авокадо», «Ермолино», сети алкомаркетов «Винлаб», «Ароматный мир» и т. д. Кроме того, в этом сегменте много небольших слабых игроков (малых сетей и несетевых магазинов), которых группа Mercury Retail может вытеснить за счет лучшего ассортиментного предложения, низких цен, удобства и сервиса, считает Бурмистров.
С учетом всех этих факторов он считает более реальной оценку Mercury Retail в диапазоне от $12 млрд до $18 млрд.
Вероятно, Mercury Retail захочет получить оценку по существенно более высоким мультипликаторам, чем те, по которым сегодня торгуются X5 и «Магнит», говорит главный аналитик по российскому рынку «Открытие инвестиций» Алексей Павлов. В таком случае инвесторов будут ориентировать на соответствующие показатели FixPrice. Тогда оценка Mercury Retail может составить $12–14 млрд, говорит он.
Бумагами компании заинтересуются прежде всего фонды и частные инвесторы, полагает Александр Лосев из УК «Спутник». Он считает, что сейчас велик интерес к ритейлу, в том числе специализирующемуся на алкоголе. Поэтому собрать книгу заявок будет легко, вопрос лишь в оценке компании.
Планируется, что одна расписка будет удостоверять право на одну обыкновенную акцию. Сколько планируется продать бумаг и в какие сроки, компания не раскрывает. Организаторами размещения назначены BofA Securities, JPMorgan, SberCIB и «ВТБ капитал», совместными букраннерами также выступают Газпромбанк и Renaissance Capital.