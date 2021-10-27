Аналитики оценивают владельца сети «Красное & Белое» в $12-18 млрд

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, группа Mercury Retail сейчас демонстрирует более высокие темпы роста и показатели рентабельности по чистой прибыли, чем крупнейшие публичные сети FMCG, и в связи с этим может рассчитывать на высокую оценку бизнеса инвесторами. Формат ultra-convenience​, в котором работает компания, сейчас растет почти в 2 раза быстрее, чем рынок розничных продаж продовольственных товаров, говорит Бурмистров. К нему относится продуктовый ритейл, расположенный недалеко от дома и имеющий небольшую торговую площадь (до 200 кв. м). Такой формат ориентирован на быстрые небольшие повседневные покупки, объясняет эксперт. Продажи в нем выросли на 14% в 2020 г. до 1,6 трлн руб. и на 18,2% до 0,9 трлн руб. в первом полугодии 2021 г. В этом формате также работают «Вкусвилл», «Фасоль», «Авокадо», «Ермолино», сети алкомаркетов «Винлаб», «Ароматный мир» и т. д. Кроме того, в этом сегменте много небольших слабых игроков (малых сетей и несетевых магазинов), которых группа Mercury Retail может вытеснить за счет лучшего ассортиментного предложения, низких цен, удобства и сервиса, считает Бурмистров.