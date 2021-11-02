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Дистрибутор Luding Group начал производство собственной водки

Ее планируется продавать преимущественно на экспорт
Екатерина Бурлакова
Андрей Гордеев / Ведомости

Один из крупнейших российских алкогольных дистрибуторов – Luding Group впервые начал производство собственной водки под брендом Tchaikovsky («Чайковский»), рассказал «Ведомостям» представитель компании. Ее по контракту разливает ликеро-водочный завод «Фортуна» в Краснодарском крае. Елена Денисова, заведующая производством этого предприятия, информацию о партнерстве с Luding Group подтвердила.

Новая продукция, по словам исполнительного директора Luding Group Эрнеста Хачатуряна, относится к премиальному сегменту и ориентирована прежде всего на экспорт. Выход на водочный рынок он объясняет диверсификацией бизнеса компании и спросом на такие напитки на мировом рынке. Объем производства Хачатурян не называет, но приводит планы по продажам: только в России с ноября до конца 2022 г. будет реализовано не менее 600 000 бутылок (или около 30 000 дал, по расчетам «Ведомостей») этой водки. В перспективе пяти лет он рассчитывает продавать в России и мире в общей сложности 2 млн бутылок в год (около 100 000 дал). Розничная цена бренда «Чайковский» в интернет-витрине сети Winestyle составляет 970 руб. за бутылку объемом 0,5 л. На американском рынке ее планируется продавать в среднем по цене $15–20.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных