Дистрибутор Luding Group начал производство собственной водки

Новая продукция, по словам исполнительного директора Luding Group Эрнеста Хачатуряна, относится к премиальному сегменту и ориентирована прежде всего на экспорт. Выход на водочный рынок он объясняет диверсификацией бизнеса компании и спросом на такие напитки на мировом рынке. Объем производства Хачатурян не называет, но приводит планы по продажам: только в России с ноября до конца 2022 г. будет реализовано не менее 600 000 бутылок (или около 30 000 дал, по расчетам «Ведомостей») этой водки. В перспективе пяти лет он рассчитывает продавать в России и мире в общей сложности 2 млн бутылок в год (около 100 000 дал). Розничная цена бренда «Чайковский» в интернет-витрине сети Winestyle составляет 970 руб. за бутылку объемом 0,5 л. На американском рынке ее планируется продавать в среднем по цене $15–20.