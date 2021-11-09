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В Россию в этом году пришло минимальное за 10 лет число международных брендов

Во всем виновата пандемия, которая мешает экспансии крупных компаний
Маргарита Соболь
На политику экспансии международных брендов сильное влияние оказывает общемировая ситуация с пандемией (продолжение локдаунов во многих странах), что сказывается как на их финансовых возможностях, так и на планах компаний по выходу в новые страны / ТАСС

Международные бренды проявляют слабую активность на российском рынке второй пандемийный год подряд: за первые три квартала 2021 г. в страну пришло лишь 11 новых марок, сказано в отчете консалтинговой компании Knight Frank. Если до конца года ситуация не поменяется, то это будет самый низкий показатель с 2011 г.

Для сравнения: даже в пандемийный прошлый год в России появилось 13 новых иностранных брендов, а в 2019 г. – 26. Самая высокая активность была в 2014 г.: тогда на рынок вышло 68 международных брендов. У других консультантов, опрошенных «Ведомостями», еще более удручающие данные: в CBRE и JLL заметили приход в нашу страну лишь восьми новых марок, некоторые из которых, правда, вернулись или впервые вышли в Россию напрямую, т. е. не по франшизе. Среди них, к примеру, швейцарский обувной бренд Bally и британский производитель аксессуаров Accessorize. Кроме того, как отмечает представитель JLL, три компании в этом году ушли из страны (Bath & Body Works, Lefties и Topshop).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных