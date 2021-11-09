В Россию в этом году пришло минимальное за 10 лет число международных брендов

Для сравнения: даже в пандемийный прошлый год в России появилось 13 новых иностранных брендов, а в 2019 г. – 26. Самая высокая активность была в 2014 г.: тогда на рынок вышло 68 международных брендов. У других консультантов, опрошенных «Ведомостями», еще более удручающие данные: в CBRE и JLL заметили приход в нашу страну лишь восьми новых марок, некоторые из которых, правда, вернулись или впервые вышли в Россию напрямую, т. е. не по франшизе. Среди них, к примеру, швейцарский обувной бренд Bally и британский производитель аксессуаров Accessorize. Кроме того, как отмечает представитель JLL, три компании в этом году ушли из страны (Bath & Body Works, Lefties и Topshop).