К концу года фрахт нефтеналивных танкеров резко подорожал

Руководитель управления машиностроения, транспорта, материалов «ВТБ капитала» Елена Сахнова напоминает, что в IV квартале 2020 г. ставки фрахта падали до минимума в $5000 в сутки, затем в начале 2021 г. они выросли до $10 000 из-за холодной погоды и неблагоприятной ледовой обстановки в Балтийском море, но уже во II квартале вернулись на минимальные уровни. «Главным образом это было связано с ограничениями по добыче нефти ОПЕК+. Кроме того, в парк продолжали поступать новые танкеры, заказы на которые были размещены еще в 2019 г.», – говорит она. Иванин подтверждает, что, несмотря на то что в I квартале 2021 г. наблюдалось некоторое восстановление ставок, II и III кварталы 2021 г. прошли в негативной зоне.