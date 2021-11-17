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К концу года фрахт нефтеналивных танкеров резко подорожал

Эксперты осторожно надеются, что в 2022 году ставки закрепятся на высоком уровне
Ксения Потаева
Юрий Смитюк / ТАСС

В октябре 2021 г. танкерный рынок начал восстанавливаться после почти годичной стагнации. По словам аналитика Sberbank CIB Георгия Иванина, в октябре и ноябре ставки танкерного фрахта начали расти и на данный момент уже восстановились до уровня $14 000 в сутки. Но это еще ниже среднего уровня за последние 10 лет ($19 000–20 000 в сутки). «В отличие от II и III кварталов, когда средние ставки составляли $7500 и $3300 в сутки, текущий уровень уже позволяет покрывать не только прямые операционные расходы, но и накладные, включая амортизацию судов, затраты на персонал, непосредственно не участвующий в перевозке, и проч.», – отметил Иванин. По его словам, в IV квартале танкерный рынок поддержали сезонные факторы и рост темпов утилизации судов.

Руководитель управления машиностроения, транспорта, материалов «ВТБ капитала» Елена Сахнова напоминает, что в IV квартале 2020 г. ставки фрахта падали до минимума в $5000 в сутки, затем в начале 2021 г. они выросли до $10 000 из-за холодной погоды и неблагоприятной ледовой обстановки в Балтийском море, но уже во II квартале вернулись на минимальные уровни. «Главным образом это было связано с ограничениями по добыче нефти ОПЕК+. Кроме того, в парк продолжали поступать новые танкеры, заказы на которые были размещены еще в 2019 г.», – говорит она. Иванин подтверждает, что, несмотря на то что в I квартале 2021 г. наблюдалось некоторое восстановление ставок, II и III кварталы 2021 г. прошли в негативной зоне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных