UC Rusal потребовались китайские партнеры для новых заводов

Крупнейший российский производитель алюминия UC Rusal ведет переговоры с компаниями из КНР о создании в России совместных предприятий по его переработке и производству дорогостоящей продукции высоких переделов. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель гендиректора UC Rusal Роман Андрюшин.