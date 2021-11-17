UC Rusal потребовались китайские партнеры для новых заводов

UC Rusal потребовались китайские партнеры для новых заводовНеобходимые инвестиции оцениваются компанией в $5–10 млрд
Крупнейший российский производитель алюминия UC Rusal ведет переговоры с компаниями из КНР о создании в России совместных предприятий по его переработке и производству дорогостоящей продукции высоких переделов. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель гендиректора UC Rusal Роман Андрюшин.
Он отказался назвать китайские компании, с которыми идут переговоры, сказав лишь, что это «крупные производители в основных отраслях переработки алюминия».
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам