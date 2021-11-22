Джон Генри, основатель Fenway Sports Group: «Без внимания к доходам не добиться побед в спорте»Владелец великого английского футбольного клуба покупает Pittsburgh Penguins
Команда НХЛ Pittsburgh Penguins меняет владельца. Ее покупает Fenway Sports Group, основанная миллиардером Джоном Генри. Ей принадлежат американская бейсбольная команда Boston Red Sox, легендарный английский футбольный суперклуб Liverpool и еще команда RFK Racing NASCAR.
По данным CBS, контрольный пакет Pittsburgh Penguins обойдется Fenway более чем в $900 млн. Нынешние владельцы клуба – многолетний капитан пингвинов Марио Лемье и бизнесмен Рон Беркл купили его в 1999 г. за $107 млн, спасли от банкротства и снова сделали успешным. Лемье, кстати, сохранит за собой миноритарный пакет. На пути у сделки осталось последнее препятствие: ее должна одобрить НХЛ.
Pittsburgh Penguins – одна из самых популярных и успешных франшиз НХЛ. Клуб выиграл пять Кубков Стэнли с момента присоединения к лиге в 1967 г. Два титула он завоевал недавно – в 2016 и 2017 гг. Именно за Pens играет Сидни Кросби – наверное, лучший хоккеист планеты в десятые годы и главная звезда хоккейного турнира Олимпиады в Сочи.
В последние годы пингвины не блещут. Генри выбрал неплохой момент для предложения о покупке, потому что сейчас клуб на перепутье: прежние звезды постарели, а новые еще не раскрылись. Очертания будущего этой команды до конца не ясны.
Как и другие команды НХЛ, Pens сильно пострадали от пандемии. Команды недосчитались доходов из-за пустых трибун в играх 2020–2021 гг. А когда зрителей пустили на трибуны, вместимость во многих штатах была ограничена.