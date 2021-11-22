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Джон Генри, основатель Fenway Sports Group: «Без внимания к доходам не добиться побед в спорте»

Владелец великого английского футбольного клуба покупает Pittsburgh Penguins
Софья Корепанова
Основатель Fenway Sports Group Джон Генри / Reuters

Команда НХЛ Pittsburgh Penguins меняет владельца. Ее покупает Fenway Sports Group, основанная миллиардером Джоном Генри. Ей принадлежат американская бейсбольная команда Boston Red Sox, легендарный английский футбольный суперклуб Liverpool и еще команда RFK Racing NASCAR.

По данным CBS, контрольный пакет Pittsburgh Penguins обойдется Fenway более чем в $900 млн. Нынешние владельцы клуба – многолетний капитан пингвинов Марио Лемье и бизнесмен Рон Беркл купили его в 1999 г. за $107 млн, спасли от банкротства и снова сделали успешным. Лемье, кстати, сохранит за собой миноритарный пакет. На пути у сделки осталось последнее препятствие: ее должна одобрить НХЛ.

Pittsburgh Penguins – одна из самых популярных и успешных франшиз НХЛ. Клуб выиграл пять Кубков Стэнли с момента присоединения к лиге в 1967 г. Два титула он завоевал недавно – в 2016 и 2017 гг. Именно за Pens играет Сидни Кросби – наверное, лучший хоккеист планеты в десятые годы и главная звезда хоккейного турнира Олимпиады в Сочи.

В последние годы пингвины не блещут. Генри выбрал неплохой момент для предложения о покупке, потому что сейчас клуб на перепутье: прежние звезды постарели, а новые еще не раскрылись. Очертания будущего этой команды до конца не ясны.

Как и другие команды НХЛ, Pens сильно пострадали от пандемии. Команды недосчитались доходов из-за пустых трибун в играх 2020–2021 гг. А когда зрителей пустили на трибуны, вместимость во многих штатах была ограничена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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