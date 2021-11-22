Джон Генри, основатель Fenway Sports Group: «Без внимания к доходам не добиться побед в спорте»

По данным CBS, контрольный пакет Pittsburgh Penguins обойдется Fenway более чем в $900 млн. Нынешние владельцы клуба – многолетний капитан пингвинов Марио Лемье и бизнесмен Рон Беркл купили его в 1999 г. за $107 млн, спасли от банкротства и снова сделали успешным. Лемье, кстати, сохранит за собой миноритарный пакет. На пути у сделки осталось последнее препятствие: ее должна одобрить НХЛ.