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Ритейлеры постепенно отказываются от скидок

На алкоголь (пиво, водку, бренди, виски), воду, молоко, соки, энергетики и чипсы
Екатерина Бурлакова
Основной вклад в снижение доли промопродаж внесли продукты питания / Андрей Гордеев / Ведомости

Доля продаж товаров повседневного спроса (FMCG) со скидками в III квартале 2021 г. в денежном выражении составила 49%, она сократилась сразу на 5,5 процентного пункта (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании аналитической компании NielsenIQ. Это самое большое снижение за последние пять лет. В натуральном выражении она упала на 5,6 п. п. (до 50,8%), что также является рекордом.

Средний размер скидки тоже сократился – на 0,7 п. п. до 23,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных