Ритейлеры постепенно отказываются от скидок

Доля продаж товаров повседневного спроса (FMCG) со скидками в III квартале 2021 г. в денежном выражении составила 49%, она сократилась сразу на 5,5 процентного пункта (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании аналитической компании NielsenIQ. Это самое большое снижение за последние пять лет. В натуральном выражении она упала на 5,6 п. п. (до 50,8%), что также является рекордом.