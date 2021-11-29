Четверть российских фитнес-клубов может закрыться

Четверть российских фитнес-клубов может закрытьсяМногие из них так и не смогли договориться с владельцами помещений о скидках
Более 60% фитнес-клубов не удалось договориться с арендодателями о каких-либо преференциях и послаблениях в связи со сложной ситуацией из-за пандемии коронавируса. Об этом «Ведомостям» сообщила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. Аналогичные данные и у старейшего крупного отраслевого объединения – Национального фитнес-сообщества. По словам Киселевой, это может привести к потере большего количества игроков, чем было в прошлом году.
Тогда с рынка ушли 20–25% компаний, хотя около 60% участников отрасли удалось договориться с владельцами помещений, рассказывает она. Только за последние полгода, с начала летних ограничений, по словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, закрылись 7–10% фитнес-клубов. Это подтверждают и участники этого рынка.
Так, учредитель и генеральный директор сети «Спортив» Виктор Никитин говорит, что его компания потеряла два клуба как раз из-за проблем с арендодателями в этом году, еще в одном случае удалось договориться. По его словам, владелец помещения требовал 100% арендной платы даже в дни полного закрытия всех спортивных объектов. А собственник торгового центра в Подмосковье пообещал отсрочку платежей на несколько месяцев, но затем в одностороннем порядке расторг договор в связи с неуплатой, сдав помещения другому арендатору, говорит Никитин. Владелец франшизы сетей World Class в Ростове – Fitron – Михаил Плужников также отмечает, что в городе уже закрылся самый большой фитнес-клуб «Арбат-фитнес», перестали также работать несколько несетевых объектов.
В условиях регулярных локдаунов, введения QR-кодов в большинстве регионов России отсутствие субсидий равно гибели фитнес-отрасли: игроки начнут вынуждено уходить, а арендодатели – терять клиентов на крупные площади, утверждает Киселева. Она подчеркивает, что с марта 2020 г. у фитнес-индустрии не было возможности восстановиться: в прошлом году участники этой отрасли потеряли более 40% выручки по сравнению с 2019 г. В I квартале 2021 г. они недополучили до 20%, а во II и III кварталах – до 30% выручки.