Четверть российских фитнес-клубов может закрыться

Так, учредитель и генеральный директор сети «Спортив» Виктор Никитин говорит, что его компания потеряла два клуба как раз из-за проблем с арендодателями в этом году, еще в одном случае удалось договориться. По его словам, владелец помещения требовал 100% арендной платы даже в дни полного закрытия всех спортивных объектов. А собственник торгового центра в Подмосковье пообещал отсрочку платежей на несколько месяцев, но затем в одностороннем порядке расторг договор в связи с неуплатой, сдав помещения другому арендатору, говорит Никитин. Владелец франшизы сетей World Class в Ростове – Fitron – Михаил Плужников также отмечает, что в городе уже закрылся самый большой фитнес-клуб «Арбат-фитнес», перестали также работать несколько несетевых объектов.