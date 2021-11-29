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«Больно смотреть, как заброшена разработка многих лекарств»

Пабло Легоррета, основатель и генеральный директор Royalty Pharma
Софья Корепанова
David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images

В середине ноября фонд Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway отчитался о позициях больше чем на $100 млн (по форме 13F). В результате выяснилось, что он сокращает свои инвестиции в фармгигантов Bristol Myers Squibb и AbbVie и полностью распродал пакет акций Merck. Зато у Berkshire Hathaway появился новый объект инвестирования в этой индустрии – $475 млн вложено в Royalty Pharma.

Как только о приобретении Berkshire Hathaway стало известно, акции Royalty Pharma выросли на 5%: немало инвесторов внимательно следят, куда вкладывают гуру рынка, чтобы последовать тем же курсом.

Вложения в Royalty Pharma нетипичны для Баффетта: слишком маленькая сумма, Баффетт привык оперировать миллиардами долларов, рассуждает Barron’s. Скорее всего, инвестиции осуществлены кем-то из его помощников, Тедом Вешлером или Тоддом Комбсом.

Основатель Royalty Pharma Пабло Легоррета любит, когда его компанию называют биотехнологической. Хотя на самом деле, пишет Forbes, ему приходится убеждать в этом биржевых игроков: бизнес скорее похож на инвестиционный фонд. Множество ученых по всему миру мечтают, как они изобретут новое популярное лекарство. Кому-то это даже удается. А Легоррета нашел куда более простой и надежный способ, как стать миллиардером в фармацевтике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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