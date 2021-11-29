«Больно смотреть, как заброшена разработка многих лекарств»

Основатель Royalty Pharma Пабло Легоррета любит, когда его компанию называют биотехнологической. Хотя на самом деле, пишет Forbes, ему приходится убеждать в этом биржевых игроков: бизнес скорее похож на инвестиционный фонд. Множество ученых по всему миру мечтают, как они изобретут новое популярное лекарство. Кому-то это даже удается. А Легоррета нашел куда более простой и надежный способ, как стать миллиардером в фармацевтике.