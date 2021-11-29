«Больно смотреть, как заброшена разработка многих лекарств»Пабло Легоррета, основатель и генеральный директор Royalty Pharma
В середине ноября фонд Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway отчитался о позициях больше чем на $100 млн (по форме 13F). В результате выяснилось, что он сокращает свои инвестиции в фармгигантов Bristol Myers Squibb и AbbVie и полностью распродал пакет акций Merck. Зато у Berkshire Hathaway появился новый объект инвестирования в этой индустрии – $475 млн вложено в Royalty Pharma.
Как только о приобретении Berkshire Hathaway стало известно, акции Royalty Pharma выросли на 5%: немало инвесторов внимательно следят, куда вкладывают гуру рынка, чтобы последовать тем же курсом.
Вложения в Royalty Pharma нетипичны для Баффетта: слишком маленькая сумма, Баффетт привык оперировать миллиардами долларов, рассуждает Barron’s. Скорее всего, инвестиции осуществлены кем-то из его помощников, Тедом Вешлером или Тоддом Комбсом.
Основатель Royalty Pharma Пабло Легоррета любит, когда его компанию называют биотехнологической. Хотя на самом деле, пишет Forbes, ему приходится убеждать в этом биржевых игроков: бизнес скорее похож на инвестиционный фонд. Множество ученых по всему миру мечтают, как они изобретут новое популярное лекарство. Кому-то это даже удается. А Легоррета нашел куда более простой и надежный способ, как стать миллиардером в фармацевтике.