Два погранперехода остановили пропуск неконтейнерных грузов из России в Китай

Контейнеризировать можно все виды грузов, кроме негабаритных, но некоторые виды грузов нецелесообразно контейнеризировать с точки зрения рентабельности перевозки, говорит представитель «РЖД логистики». По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, до 50% грузовой базы может быть контейнеризировано, но с учетом проблемы с пропускной способностью погранпереходов и простоями парка в декабре переориентировать грузы можно будет только на другие направления. Возможность перевода на контейнерные отправки будет реализована, если запрет сохранится и в 2022 г., считает он. Президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин говорит, что поскольку инициатором конвенции выступает КНР, то штрафных санкций, скорее всего, не будет, а вот недополученная выручка налицо. «Долгая конвенция подтолкнет вверх ставку за пользование вагонами на споте, что негативно скажется на объемах перевозок. Нестабильная работа погранпереходов негативно сказывается и на показателях РЖД», – подчеркнул он. По мнению Иванкина, можно оперативно переключить отгрузки в порты, но там ситуация не намного лучше. В Казахстане «тоже все забито», заметил он.