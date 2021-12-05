Реконструкцию Беломорканала оценили в 100 млрд рублей

Он отметил, что канал сейчас практически не используется, хотя в советский период через него проходило более 150 судов в сутки. Сейчас по маршруту могут проходить суда водоизмещением не более 3000 т, добавил Парфенчиков. По его мнению, реконструкция должна повысить эту планку как минимум до 5000 т. «Может быть, мы найдем какую-то экономику, которая будет пока работать и на 3000 т водоизмещения. Вполне возможно найти соответствующие перевозки с переваливанием грузов в Архангельске, в Кеми или в самом Беломорске. Но, скорее всего, важнее увязывание интересов двух частей света – Европы и Азии», – отметил глава Карелии.