Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Реконструкцию Беломорканала оценили в 100 млрд рублей

Эксперты считают такую стоимость завышенной, а проект – неперспективным
Ксения Потаева
В 2019 г. власти Карелии предложили включить Беломорско-Балтийский канал в состав Северного морского пути / Илья Тимин / РИА Новости

Стоимость разработки концепции проекта реконструкции Беломорско-Балтийского канала (ББК) обойдется более чем в 50 млн руб., а сами работы – в 100 млрд руб., сообщил ТАСС 4 декабря со ссылкой на главу Карелии Артура Парфенчикова.

Он отметил, что канал сейчас практически не используется, хотя в советский период через него проходило более 150 судов в сутки. Сейчас по маршруту могут проходить суда водоизмещением не более 3000 т, добавил Парфенчиков. По его мнению, реконструкция должна повысить эту планку как минимум до 5000 т. «Может быть, мы найдем какую-то экономику, которая будет пока работать и на 3000 т водоизмещения. Вполне возможно найти соответствующие перевозки с переваливанием грузов в Архангельске, в Кеми или в самом Беломорске. Но, скорее всего, важнее увязывание интересов двух частей света – Европы и Азии», – отметил глава Карелии.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных