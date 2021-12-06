Китайские машины нашли способ объехать спад авторынка

Китайские машины нашли способ объехать спад авторынкаИх реализация растет на фоне общего падения продаж более чем на 20%
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в ноябре 2021 г. составили 125 466 единиц, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это на 20,4%, или на 32 114 машин, меньше по сравнению с ноябрем 2020 г.
Падение рынка идет с лета, основной причиной является нехватка полупроводниковых компонентов. Это снижает производство автомобилей и приводит к дефициту новых машин. Но по итогам 11 месяцев этого года продажи продолжают находиться в положительной зоне. С января по ноябрь 2021 г. в России продали 1,44 млн новых легковых автомобилей и LCV, что на 6,9% превышает аналогичный показатель годичной давности, следует из данных АЕБ.
По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, декабрь обычно благоприятен с точки зрения продаж, но этот год отличается своими обстоятельствами от предыдущих. Он предполагает, что в следующем году существующий тренд сохранится и в ближайшие месяцы цифры продаж еще ухудшатся. Окончательные результаты 2021 г. АЕБ объявит 13 января 2022 г.
Рыночная обстановка в ноябре не принесла сюрпризов: лидером остается «АвтоВАЗ», продажи которого снизились на 31% до 26 373 штук, за ним с почти двукратным отрывом следует Kia (-31%, 14 514 машин), затем Hyundai (-17%, 14 395 автомобилей), Renault (-15%, 11 837 штук) и Toyota, продажи которой снизились меньше всех в первой пятерке — на 7% до 7606 автомобилей.
Ворвавшийся в сентябре в топ-10 лидеров продаж китайский Haval только укрепил свои позиции. Марка единственная из десятки показала рост продаж, причем трехкратный – до 4909 штук. Ряд других китайских брендов также наращивают долю рынка, хоть и меньшими темпами. Реализация моделей Chery в ноябре увеличилась в 1,7 раза до 4097 машин, продажи Geely выросли на 40% до 2826 штук. Также поднять продажи в ноябре удалось, например, Mitsubishi (+6% к ноябрю 2020 г., до 3023 машин), Ford в сегменте LCV (+74%, 2123 автомобиля), Peugeot (+72%, 733 штуки).
Очевидно китайцы смогли каким-то образом выстроить цепочки поставок микроэлектроники и пока им удается решать эту проблему лучше, чем другим автопроизводителям, говорит аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Поэтому у них есть возможность предложить потребителям больше машин, а в условиях дефицита автомобилей любое предложение становится востребованным, сказал он «Ведомостям».