Китайские машины нашли способ объехать спад авторынка

Ворвавшийся в сентябре в топ-10 лидеров продаж китайский Haval только укрепил свои позиции. Марка единственная из десятки показала рост продаж, причем трехкратный – до 4909 штук. Ряд других китайских брендов также наращивают долю рынка, хоть и меньшими темпами. Реализация моделей Chery в ноябре увеличилась в 1,7 раза до 4097 машин, продажи Geely выросли на 40% до 2826 штук. Также поднять продажи в ноябре удалось, например, ​​Mitsubishi (+6% к ноябрю 2020 г., до 3023 машин), Ford в сегменте LCV (+74%, 2123 автомобиля), Peugeot (+72%, 733 штуки).