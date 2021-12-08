В 2021 году авиакомпании получат не более 24 SSJ100

В 2021 году авиакомпании получат не более 24 SSJ100Хотя еще в начале года Минпромторг ожидал поставку 37 бортов
Корпорация «Иркут» (производитель SuperJet и разработчик МС-21, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) уже поставила в этом году 17 самолетов SSJ100 российским авиакомпаниям, подсчитали «Ведомости» и подтвердил представитель «Иркута». По его словам, в декабре компания планирует поставить еще семь SSJ100: три – для авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и четыре – для подконтрольной ОАК Red Wings. «Еще четыре самолета находятся в высокой степени готовности, – говорит собеседник «Ведомостей». – «Иркут» технически готов поставить их до конца декабря. Вопрос об их передаче авиаперевозчику в 2021 г. находится в стадии обсуждения (конкретную авиакомпанию он не называет. – «Ведомости»)».
Представитель «России» подтвердил, что к концу года в ее парке будет 66 SSJ100. Сейчас у авиакомпании 62 таких самолета, три новых воздушных судна поступят по контракту с «ПСБ лизингом» (лизинговая «дочка» Промсвязьбанка, основной покупатель SSJ100), и еще один борт придет из парка «Аэрофлота». Материнская компания передает свои SSJ100 «России» согласно утвержденной в 2020 г. новой стратегии группы. Планы поставить еще три новых SSJ100 «России» в декабре подтвердил «Ведомостям» и представитель Промсвязьбанка.