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В 2021 году авиакомпании получат не более 24 SSJ100

Хотя еще в начале года Минпромторг ожидал поставку 37 бортов
Анастасия Львова
Нехватка SSJ100 может быть болезненна для «Ангары» и некоторых других компаний, которые хотели бы пополнить флот региональными лайнерами / Алексей Майшев / РИА Новости

Корпорация «Иркут» (производитель SuperJet и разработчик МС-21, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) уже поставила в этом году 17 самолетов SSJ100 российским авиакомпаниям, подсчитали «Ведомости» и подтвердил представитель «Иркута». По его словам, в декабре компания планирует поставить еще семь SSJ100: три – для авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и четыре – для подконтрольной ОАК Red Wings. «Еще четыре самолета находятся в высокой степени готовности, – говорит собеседник «Ведомостей». – «Иркут» технически готов поставить их до конца декабря. Вопрос об их передаче авиаперевозчику в 2021 г. находится в стадии обсуждения (конкретную авиакомпанию он не называет. – «Ведомости»)».

Представитель «России» подтвердил, что к концу года в ее парке будет 66 SSJ100. Сейчас у авиакомпании 62 таких самолета, три новых воздушных судна поступят по контракту с «ПСБ лизингом» (лизинговая «дочка» Промсвязьбанка, основной покупатель SSJ100), и еще один борт придет из парка «Аэрофлота». Материнская компания передает свои SSJ100 «России» согласно утвержденной в 2020 г. новой стратегии группы. Планы поставить еще три новых SSJ100 «России» в декабре подтвердил «Ведомостям» и представитель Промсвязьбанка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных