В 2021 году авиакомпании получат не более 24 SSJ100

Корпорация «Иркут» (производитель SuperJet и разработчик МС-21, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) уже поставила в этом году 17 самолетов SSJ100 российским авиакомпаниям, подсчитали «Ведомости» и подтвердил представитель «Иркута». По его словам, в декабре компания планирует поставить еще семь SSJ100: три – для авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и четыре – для подконтрольной ОАК Red Wings. «Еще четыре самолета находятся в высокой степени готовности, – говорит собеседник «Ведомостей». – «Иркут» технически готов поставить их до конца декабря. Вопрос об их передаче авиаперевозчику в 2021 г. находится в стадии обсуждения (конкретную авиакомпанию он не называет. – «Ведомости»)».