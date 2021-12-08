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Зачем «Газпром» и ЯТЭК сражались за недоразведанный газ Якутии

Цена лицензий в ходе аукционов выросла в десятки раз
Матвей Катков
«Газпром» и Якутская топливно-­энергетическая компания поделили между собой газовые участки недр в Якутии / Евгений Разумный / Ведомости

«Газпром» и Якутская топливно-­энергетическая компания (ЯТЭК, подконтрольна «А-проперти» Альберта Авдоляна) поделили между собой газовые участки недр в Якутии, выставленные на аукцион Якутнедрами. В аукционе 7 декабря приняли участие «Газпром», ЯТЭК, а также компания «Всероссийский межотраслевой научно-учебный центр по вычислительной технике» (МНУЦ ВТИ, принадлежит малоизвестному бизнесмену в сфере девелопмента Анатолию Северухину. – «Ведомости»), уточнил представитель Минприроды.

По итогам торгов «Газпрому» достались Тюкянский, Кастыр-Сахарный и Варваринский участки, за которые компания в общей сложности заплатила 1,2 млрд руб. В первом случае цена выросла в 91 раз, во втором – более чем в 2000 раз, в третьем – в 121 раз. ЯТЭК приобрела Соболохский участок, стоимость которого в ходе торгов выросла почти в 80 раз до 209,8 млн руб. МНУЦ ВТИ выиграл лицензию на Байский участок, который компания выкупила за 404 млн руб. при начальной стоимости 2,7 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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