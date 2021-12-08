Зачем «Газпром» и ЯТЭК сражались за недоразведанный газ Якутии

По итогам торгов «Газпрому» достались Тюкянский, Кастыр-Сахарный и Варваринский участки, за которые компания в общей сложности заплатила 1,2 млрд руб. В первом случае цена выросла в 91 раз, во втором – более чем в 2000 раз, в третьем – в 121 раз. ЯТЭК приобрела Соболохский участок, стоимость которого в ходе торгов выросла почти в 80 раз до 209,8 млн руб. МНУЦ ВТИ выиграл лицензию на Байский участок, который компания выкупила за 404 млн руб. при начальной стоимости 2,7 млн руб.