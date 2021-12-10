Авиакомпания S7 упрекнула аэропорты Вексельберга и Дерипаски в завышении тарифов

По оценкам опрошенных авиакомпаний, аэропортовые сборы составляют сегодня до 20–25% себестоимости авиарейса. Перевозчики платят операторам аэропортов за взлет-посадку, за авиабезопасность и услуги аэровокзала – эти тарифы регулирует ФАС. Есть и другие тарифы, размер которых аэропорты устанавливают сами, например предоставление автобуса для пассажиров, телетрап, доставка экипажа на борт, уборка самолета, доставка питания и др.