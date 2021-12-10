Авиакомпания S7 упрекнула аэропорты Вексельберга и Дерипаски в завышении тарифов

Авиакомпания S7 упрекнула аэропорты Вексельберга и Дерипаски в завышении тарифовВладельцы авиаузлов Сочи и Самары после возврата инвестиций не снизили расценки
Крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines обвинила владельцев аэропортов в завышении стоимости обслуживания рейсов. «В 2021 г. темп роста [стоимости] аэропортовых услуг стал двузначным. По нашей оценке, на 15% выросла средняя стоимость обслуживания рейсов. Аэропорты должны работать над своей эффективностью, применять рыночные методы, чтобы не допускать такого роста», – заявил 9 декабря в ходе заседания комиссии РСПП по авиации заместитель гендиректора перевозчика Дмитрий Куделькин.
По оценкам опрошенных авиакомпаний, аэропортовые сборы составляют сегодня до 20–25% себестоимости авиарейса. Перевозчики платят операторам аэропортов за взлет-посадку, за авиабезопасность и услуги аэровокзала – эти тарифы регулирует ФАС. Есть и другие тарифы, размер которых аэропорты устанавливают сами, например предоставление автобуса для пассажиров, телетрап, доставка экипажа на борт, уборка самолета, доставка питания и др.