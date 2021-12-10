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Авиакомпания S7 упрекнула аэропорты Вексельберга и Дерипаски в завышении тарифов

Владельцы авиаузлов Сочи и Самары после возврата инвестиций не снизили расценки
Анастасия Львова
Несколько лет назад аэропортовое сообщество предлагало вынести инвестсоставляющую в тарифе на аэропортовое обслуживание в отдельный сбор / Александр Кряжев / РИА Новости

Крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines обвинила владельцев аэропортов в завышении стоимости обслуживания рейсов. «В 2021 г. темп роста [стоимости] аэропортовых услуг стал двузначным. По нашей оценке, на 15% выросла средняя стоимость обслуживания рейсов. Аэропорты должны работать над своей эффективностью, применять рыночные методы, чтобы не допускать такого роста», – заявил 9 декабря в ходе заседания комиссии РСПП по авиации заместитель гендиректора перевозчика Дмитрий Куделькин.

По оценкам опрошенных авиакомпаний, аэропортовые сборы составляют сегодня до 20–25% себестоимости авиарейса. Перевозчики платят операторам аэропортов за взлет-посадку, за авиабезопасность и услуги аэровокзала – эти тарифы регулирует ФАС. Есть и другие тарифы, размер которых аэропорты устанавливают сами, например предоставление автобуса для пассажиров, телетрап, доставка экипажа на борт, уборка самолета, доставка питания и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных