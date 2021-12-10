Газпромбанк и сын экс-председателя КГБ СССР купят акции железорудной IRC

Цены сделок действительно сильно отличаются, отмечает эксперт. Stocken закрыла сделку по цене, согласованной в марте 2020 г., когда бумаги IRC торговались на уровне $0,0075 за акцию (тогда Китай был закрыт на карантин, и на рынках сырья царила паника. – «Ведомости»). Поэтому сделка и прошла с 35%-ным дисконтом к рынку, отмечает Гришунин. Сейчас цены на руду значительно выросли (стоимость горячекатаного проката на условиях поставки FOB Китай выросла с $440/т в марте 2020 г. до $780/т в декабре 2021 г. – «Ведомости») и перспективы их сохранения на высоких уровнях высоки, продолжает Гришунин. Кроме того, продажа по такой цене позволила снять обеспечение по поручительствам за IRC от Petropavlovsk на $118 млн.