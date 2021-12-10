Газпромбанк и сын экс-председателя КГБ СССР купят акции железорудной IRC

Газпромбанк и сын экс-председателя КГБ СССР купят акции железорудной IRCБанк заплатит за актив почти вдвое меньше рыночной цены
Газпромбанк договорился о покупке пакета акций в единственном на Дальнем Востоке производителе железной руды – компании IRC. Доля банка составит 24,07%, сообщила IRC 9 декабря. Еще 5,79% акций IRC приобретет Major Mining Partner Limited бизнесмена Дмитрия Бакатина (ФИО предпринимателя совпадает с инициалами сына последнего председателя КГБ СССР Вадима Бакатина). Продавцом выступила зарегистрированная в Лихтенштейне инвесткомпания Stocken Board. 3 декабря она приобрела 29,9% IRC у золотодобывающей компании Petropavlovsk, которая владела активом через дочернюю офшорную структуру Cayiron Limited.
При этом стоимость сделок существенно отличается. Согласно подписанным договорам, Газпромбанк через 100%-ную «дочку» Cerisier Ventures Limited купит 1,71 млрд акций по цене $0,0179 за 1 шт., а Major Mining Partner Limited приобретет 411,2 млн ценных бумаг по $0,0057 за 1 шт. В общей сложности Газпромбанк заплатит за пакет примерно $30,6 млн, а структура Бакатина – $2,34 млн. Stocken Board приобрела весь пакет за $10 млн (примерно $0,0047 за бумагу). 1 декабря инвестиционный фонд UCP Ильи Щербовича также приобрел у Petropavlovsk 1,2% IRC за $2,24 млн (примерно $0,026 за бумагу).
Крупнейшим акционером IRC до начала декабря с долей 31,1% была Petropavlovsk. Основной производственный актив IRC – Кимкано-Сутарский ГОК – добывает и производит высококачественный (65%) железорудный концентрат для экспорта в Китай. ГОК вышел на полную производственную мощность в 3,2 млн т железорудного концентрата в год в IV квартале 2019 г.
В 2010 г. IRC привлекла кредитную линию в $340 млн в китайском банке ICBC для финансирования Кимкано-Сутарского ГОКа. На тот момент Petropavlovsk принадлежало 65% IRC, и золотодобытчик выступил единственным поручителем по обязательствам компании. Начиная с 2012 г. IRC провела три допэмиссии, в результате которых доля Petropavlovsk была размыта до 31,1%. По данным «Интерфакса», акционерами IRC помимо Petropavlovsk являются Prosperity (около 16%), компании Slevin и Everest (совокупно 10,2%), Sova Capital – 6,1%.
В марте 2020 г. Petropavlovsk заключил соглашение с зарегистрированной в Лихтенштейне инвесткомпанией Stocken Board о продаже 29,9% IRC за $10 млн при выполнении ряда условий. Сделка становится обязательной после согласия Газпромбанка – основного кредитора Petropavlovsk и IRC (долг последней в сентябре этого года составлял $118 млн).
Кроме того, совет директоров Petropavlovsk должен принять решение о необходимости одобрения сделки владельцами выпуска еврооблигаций компании на сумму $500 млн с погашением в 2022 г. В результате Petropavlovsk должен быть освобожден от поручительств по кредитным договорам IRC, что менеджмент Petropavlovsk называл основной целью сделки. В мае 2021 г. Petropavlovsk сообщил, что Газпромбанк дал свое согласие на совершение сделки и соглашение стало обязательным для исполнения.
Сделку пытался оспорить крупнейший акционер Petropavlovsk – «Южуралзолото» (ЮГК Юрия Струкова, владеет 29,2%). В ЮГК заявляли, что сделка не отвечает интересам Petropavlovsk, оценивая продаваемую долю в IRC в $100 млн.
Текущие котировки акций IRC на Гонконгской бирже почти вдвое выше цены покупки пакета Газпромбанком – $0,032 за бумагу, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин (исходя из этих данных, рыночная цена пакета Газпромбанка может составлять $54,5 млн. – «Ведомости»).
Цены сделок действительно сильно отличаются, отмечает эксперт. Stocken закрыла сделку по цене, согласованной в марте 2020 г., когда бумаги IRC торговались на уровне $0,0075 за акцию (тогда Китай был закрыт на карантин, и на рынках сырья царила паника. – «Ведомости»). Поэтому сделка и прошла с 35%-ным дисконтом к рынку, отмечает Гришунин. Сейчас цены на руду значительно выросли (стоимость горячекатаного проката на условиях поставки FOB Китай выросла с $440/т в марте 2020 г. до $780/т в декабре 2021 г. – «Ведомости») и перспективы их сохранения на высоких уровнях высоки, продолжает Гришунин. Кроме того, продажа по такой цене позволила снять обеспечение по поручительствам за IRC от Petropavlovsk на $118 млн.
В дальнейшем Газпромбанк может передать долю в IRC стратегическому инвестору, предполагает Гришунин.
В Газпромбанке отказались от комментариев.