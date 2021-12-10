Зачем компания Владимира Потанина «переехала» в офшор на остров Русский

При этом переезжающие в САРы международные компании, как и в случае с зарубежными офшорами, могут рассчитывать на льготы. Основные преференции в САРах следующие: 0% на полученные дивиденды при доле в капитале от 15%; 5% на перевод дивидендов за рубеж (для ПАО); 0% на доходы от продажи акций/долей в компаниях (при доле в капитале от 15% и сроке владения более года); доходы российских бенефициаров международных холдинговых компаний (МХК) в виде прибыли МХК не облагаются налогом; доходы МХК от «дочек» за рубежом также не облагаются налогом.