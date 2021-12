Зачем компания Владимира Потанина «переехала» в офшор на остров Русский

Компания Владимира Потанина «Интеррос» зарегистрировалась в специальном административном районе (САР, так называемый российский офшор) на острове Русский. Компания ООО «Интеррос Капитал» была зарегистрирована 10 декабря, передал «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Interros Capital Ltd до регистрации в САР имела «прописку» на Кипре и называлась Bonico Holdings Co. Ltd. Ей принадлежит 30,17% акций «Норильского никеля».