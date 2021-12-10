Зачем компания Владимира Потанина «переехала» в офшор на остров Русский

Зачем компания Владимира Потанина «переехала» в офшор на остров РусскийРанее в САРах уже перепрописали бизнес Олег Дерипаска и Дмитрий Мазепин
Компания Владимира Потанина «Интеррос» зарегистрировалась в специальном административном районе (САР, так называемый российский офшор) на острове Русский. Компания ООО «Интеррос Капитал» была зарегистрирована 10 декабря, передал «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Interros Capital Ltd до регистрации в САР имела «прописку» на Кипре и называлась Bonico Holdings Co. Ltd. Ей принадлежит 30,17% акций «Норильского никеля».
Ключевые активы «Интерроса» – крупнейший в мире производитель никеля и палладия, крупный производитель платины и меди «Норильский никель» (35,95%), разработчик и производитель фармацевтических препаратов и вакцин «Петровакс Фарм», горнолыжный курорт «Роза Хутор». «Интеррос» также является основным инвестором фонда Winter Capital, который управляет активами на сумму более $1 млрд.
САРы на о. Русский во Владивостоке и о. Октябрьский в Калининграде появились в 2018 г., чтобы привлечь в страну капитал зарубежных компаний россиян. Смена корпоративной прописки (редомициляция) позволяет осуществить миграцию иностранных компаний в Россию, то есть сменить налоговое резидентство и страну регистрации.
При этом переезжающие в САРы международные компании, как и в случае с зарубежными офшорами, могут рассчитывать на льготы. Основные преференции в САРах следующие: 0% на полученные дивиденды при доле в капитале от 15%; 5% на перевод дивидендов за рубеж (для ПАО); 0% на доходы от продажи акций/долей в компаниях (при доле в капитале от 15% и сроке владения более года); доходы российских бенефициаров международных холдинговых компаний (МХК) в виде прибыли МХК не облагаются налогом; доходы МХК от «дочек» за рубежом также не облагаются налогом.
Первыми о своем желании переехать в САР (на о. Октябрьский в Калининградской области) в 2018 г. заявили основанная Олегом Дерипаской UC Rusal и ее основный акционер En+. Последняя стала резидентом офшора в июле 2019 г., а UC Rusal – в сентябре 2020 г. В декабре 2021 г. резидентом САР стала компания «Уралхим Холдинг» Дмитрия Мазепина. А в феврале на о. Русский в зарегистрировалась компания «СУЭК Лтд» – дочерняя структура крупнейшего в России производителя угля – СУЭК Андрея Мельниченко.
К настоящему моменту в САР на острове Октябрьский зарегистрировано 60 участников. Крупнейшие резиденты САР – это в основном дочерние или холдинговые структуры либо фонды таких международных групп, как En+, UC Rusal, «Уралхим» ПИК, агрокомплекс «Содружество», Яндекс, Газпромбанк, Совкомбанк, Лента. На острове Русский «прописаны» 4 резидента – банк «Восточный», две структуры СУЭКа и «дочка» «Роснефти».
Перевод «Интерроса» в САР связан не столько с санкционными рисками, сколько с оптимизацией управления компанией, считает руководитель департамента по правовой работе компании «Ресурс Лекс», доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев. Еще несколько лет назад чиновники из США начали взаимодействие с Кипром по вопросам движения капиталов, поясняет он. Очевидно, что тенденция перерегистрации бизнеса в России, продолжится, считает эксперт. Пример «Интерроса» привлекает внимание тем, что это одна из самых крупных компаний, которая «переехала» в САР.
Плюсами для резидентов САР, по мнению Моисеева, являются в проявлении лояльности государства к самой идее создания САР. Но пока большинство компаний остаются в привычных безналоговых режимах, отмечает эксперт, из чего можно сделать вывод, что у предпринимателей невысокий уровень доверия к подобным проектам.
В подготовке статьи участвовал Дмитрий Гринкевич