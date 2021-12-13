«Почта России» запросила госсубсидии на беспилотники в размере 1,34 млрд рублей

«Старт беспилотных перевозок почты по М11 [Москва – Петербург] ожидается в 2024 г., а выход на окупаемость планируется в 2035 г. Для компенсации убытков от перехода на беспилотные грузовики в 2024–2034 гг. «Почте России» потребуется не менее 1,336 млрд руб. субсидий», – сообщил источник «Ведомостей», знакомый с предложением компании. Убытки вызваны ростом себестоимости при доставке беспилотниками. Такие грузовики стоят дороже, а сэкономить на оплате труда пока не получится, поясняют «Ведомостям» аргументацию «Почты» источники в транспортных компаниях.