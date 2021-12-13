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«Почта России» запросила госсубсидии на беспилотники в размере 1,34 млрд рублей

Но доставка грузов по трассе М11 «Нева» будет убыточной для госкомпании
Владислав Новый Денис Ильюшенков
Компании, участвующие в запуске беспилотных грузовиков на трассе М11 «Нева», запросили субсидии из бюджета. Наибольшая сумма – 1,34 млрд руб. – потребовалась «Почте России» / Евгений Разумный / Ведомости

«Почта России» запросила субсидии у государства на сумму 1,336 млрд руб. Об этом говорится в предложениях компании, рассмотренных рабочей группой при правительстве по проекту «Беспилотный логистический коридор» (БЛК). «Ведомости» ознакомились с этими предложениями.

«Старт беспилотных перевозок почты по М11 [Москва – Петербург] ожидается в 2024 г., а выход на окупаемость планируется в 2035 г. Для компенсации убытков от перехода на беспилотные грузовики в 2024–2034 гг. «Почте России» потребуется не менее 1,336 млрд руб. субсидий», – сообщил источник «Ведомостей», знакомый с предложением компании. Убытки вызваны ростом себестоимости при доставке беспилотниками. Такие грузовики стоят дороже, а сэкономить на оплате труда пока не получится, поясняют «Ведомостям» аргументацию «Почты» источники в транспортных компаниях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных