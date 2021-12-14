Нехватка микрочипов в автопроме обрушила цену на палладий до минимума с марта 2020 года

Основная причина падения цен – недостаток чипов во втором полугодии 2021 г. и, как следствие, снижение производства автомобилей с ДВС, говорит руководитель отдела металлургической и горнодобывающей промышленности «ВТБ капитала» Дмитрий Глушаков. На долю автопрома приходится более 80% потребления палладия в мире, что делает отрасль ключевым драйвером изменения цен на металл, поясняет управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов. В 2021 г. дефицит микрочипов привел к масштабной переоценке спроса на палладий, соглашается он. Из-за проблем с микроэлектроникой мировой рынок не получит около 8 млн автомобилей, в результате мировое производство превысит уровень 2020 г. на 3%, но будет на 13% меньше показателя 2019 г., говорит аналитик.