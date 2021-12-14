Нехватка микрочипов в автопроме обрушила цену на палладий до минимума с марта 2020 года

Нехватка микрочипов в автопроме обрушила цену на палладий до минимума с марта 2020 годаЦена может опуститься и ниже $1500 за унцию, считают эксперты
Цена на палладий на мировом рынке снизилась до минимума более чем за полтора года. Как свидетельствуют данные товарной биржи Comex (США), 14 декабря мартовский фьючерс на палладий стоил $1580 за тройскую унцию. В последний раз такой уровень цен был в марте 2020 г.
Снижение цен на палладий началось в мае 2021 г. Тогда его котировки приближались к $3000 за унцию, с тех пор металл подешевел почти вдвое.
Падение котировок палладия объясняется снижением спроса на него. С начала года автоконцерны сокращают производство машин из-за проблем с микрочипами, а палладий используется как катализатор для дожигания вредных выбросов в двигателях внутреннего сгорания (ДВС). Дефицит чипов возник в конце 2020 г. из-за нехватки мощностей для производства микросхем, пояснял ранее «Ведомостям» директор по маркетингу МЦСТ (разработчик процессора «Эльбрус») Константин Трушкин. По его словам, в пандемию коронавируса резко вырос спрос на компьютерную технику, а когда другие производства, включая автозаводы, начали выходить с карантина, у производителей чипов «возникла перегрузка».
Основная причина падения цен – недостаток чипов во втором полугодии 2021 г. и, как следствие, снижение производства автомобилей с ДВС, говорит руководитель отдела металлургической и горнодобывающей промышленности «ВТБ капитала» Дмитрий Глушаков. На долю автопрома приходится более 80% потребления палладия в мире, что делает отрасль ключевым драйвером изменения цен на металл, поясняет управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов. В 2021 г. дефицит микрочипов привел к масштабной переоценке спроса на палладий, соглашается он. Из-за проблем с микроэлектроникой мировой рынок не получит около 8 млн автомобилей, в результате мировое производство превысит уровень 2020 г. на 3%, но будет на 13% меньше показателя 2019 г., говорит аналитик.