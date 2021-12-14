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Нехватка микрочипов в автопроме обрушила цену на палладий до минимума с марта 2020 года

Цена может опуститься и ниже $1500 за унцию, считают эксперты
Василий Милькин
Ilya Naymushin / Reuters

Цена на палладий на мировом рынке снизилась до минимума более чем за полтора года. Как свидетельствуют данные товарной биржи Comex (США), 14 декабря мартовский фьючерс на палладий стоил $1580 за тройскую унцию. В последний раз такой уровень цен был в марте 2020 г.

Снижение цен на палладий началось в мае 2021 г. Тогда его котировки приближались к $3000 за унцию, с тех пор металл подешевел почти вдвое.

Падение котировок палладия объясняется снижением спроса на него. С начала года автоконцерны сокращают производство машин из-за проблем с микрочипами, а палладий используется как катализатор для дожигания вредных выбросов в двигателях внутреннего сгорания (ДВС). Дефицит чипов возник в конце 2020 г. из-за нехватки мощностей для производства микросхем, пояснял ранее «Ведомостям» директор по маркетингу МЦСТ (разработчик процессора «Эльбрус») Константин Трушкин. По его словам, в пандемию коронавируса резко вырос спрос на компьютерную технику, а когда другие производства, включая автозаводы, начали выходить с карантина, у производителей чипов «возникла перегрузка».

Основная причина падения цен – недостаток чипов во втором полугодии 2021 г. и, как следствие, снижение производства автомобилей с ДВС, говорит руководитель отдела металлургической и горнодобывающей промышленности «ВТБ капитала» Дмитрий Глушаков. На долю автопрома приходится более 80% потребления палладия в мире, что делает отрасль ключевым драйвером изменения цен на металл, поясняет управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов. В 2021 г. дефицит микрочипов привел к масштабной переоценке спроса на палладий, соглашается он. Из-за проблем с микроэлектроникой мировой рынок не получит около 8 млн автомобилей, в результате мировое производство превысит уровень 2020 г. на 3%, но будет на 13% меньше показателя 2019 г., говорит аналитик.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных