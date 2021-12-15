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Удобрения на глобальном рынке в 2022 году останутся дорогими

Это может привести к снижению урожайности и разогнать цены на продовольствие
Василий Милькин
Среднегодовые цены по всем видам удобрений в 2022 г. будут выше, чем в предыдущие годы / Денис Абрамов / Ведомости

По оценке «Фридом финанс», справедливая оценочная стоимость акций «Фосагро» составляет на конец 2022 г. 5889 руб. за бумагу, «Акрона» – 16 333 руб. Оценки справедливой стоимости этих бумаг в связи с высокой волатильностью на рынке постоянно меняются, добавляет Осин. Стоимость акций «Фосагро» в ближайшее время, скорее всего, будет пересмотрена вверх – на 10% или более. Цена акций «Фосагро» на Московской бирже 15 декабря выросла к предыдущей торговой сессии на 2% до 5690 руб. за бумагу. Акции «Акрона» подешевели на 0,4% до 12 348 руб. за 1 шт. С начала года бумаги «Фосагро» выросли в цене в 1,7 раза, «Акрона» – в 2 раза.

Высокие мировые цены на удобрения сохранятся как минимум до апреля 2022 г., говорится в обзоре Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка, с которым ознакомились «Ведомости».

Аналитики отмечают, что стоимость азотных и фосфорных удобрений на глобальном рынке в 2021 г. выросла вдвое к 2020 г., хлорид калия подорожал в 1,5 раза, а сложные NPK-удобрения (азот, фосфор, калий) – на 60%. Сейчас фосфорные удобрения на условиях поставки FOB Балтика стоят $700–730 за 1 т, карбамид – $779 за 1 т, азотно-фосфорные (MAP) – $752 за 1 т.

Этому способствует целый комплекс причин, в том числе четырехкратный рост издержек крупных производителей в Европе и Азии на фоне газового кризиса. Если в июне 2021 г. цены на газ, использующийся в качестве сырья для выпуска удобрений, на европейском спотовом рынке держались на уровне $330–430 за 1000 куб. м, то с сентября 2022 г. они не опускаются ниже $700, а 15 декабря январский фьючерс был выше $1500. Аналогичная ситуация сохраняется в Азии, где на 14 декабря (данные Platts) спотовая цена газа находилась на уровне $1280.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных