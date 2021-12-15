Удобрения на глобальном рынке в 2022 году останутся дорогими

По оценке «Фридом финанс», справедливая оценочная стоимость акций «Фосагро» составляет на конец 2022 г. 5889 руб. за бумагу, «Акрона» – 16 333 руб. Оценки справедливой стоимости этих бумаг в связи с высокой волатильностью на рынке постоянно меняются, добавляет Осин. Стоимость акций «Фосагро» в ближайшее время, скорее всего, будет пересмотрена вверх – на 10% или более. Цена акций «Фосагро» на Московской бирже 15 декабря выросла к предыдущей торговой сессии на 2% до 5690 руб. за бумагу. Акции «Акрона» подешевели на 0,4% до 12 348 руб. за 1 шт. С начала года бумаги «Фосагро» выросли в цене в 1,7 раза, «Акрона» – в 2 раза.