«Газпром нефть» раскрыла детали российского проекта улавливания СО2

«Газпром нефть» раскрыла детали российского проекта улавливания СО2На первом этапе он позволит закачивать под землю до 1 млн тонн углекислого газа
«Газпром нефть» инвестирует порядка 30 млрд руб. в проект в Оренбургской области по улавливанию и захоронению углерода (carbon capture and storage technology, CCS), рассказал журналистам гендиректор компании Александр Дюков. «Проект находится в проработке, мы его собираемся реализовать. Ориентировочный объем инвестиций – 30 млрд руб.», – сказал он.
На первом этапе проекта, по словам Дюкова, в подземные пласты планируется закачивать порядка 1 млн т СО2 ежегодно. В перспективе объем закачки углекислого газа будет расти. «Подземные резервуары, которые есть [на месторождении в Оренбургской области], позволят закачивать до 50 млн т углерода в год», – уточнил Дюков. Сроки начала реализации топ-менеджер не назвал. Технико-экономическое обоснование по проекту, по словам Дюкова, будет готово в 2022 г.
Технология CCS уже применяется для достижения климатических целей в ряде стран за рубежом, в частности такие проекты есть в США. Она используется для снижения углеродного следа предприятий и направлена на снижение выбросов в атмосферу СО2, который, как считается, способствует глобальному потеплению.
Пока действующей системы CCS в России нет ни в одном регионе.
О проекте «Газпром нефти» стало известно в августе 2021 г. Тогда губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел рабочее совещание с представителями компании, а также ее дочерней структуры («Газпромнефть-Оренбург»), на котором обсуждались перспективы развития в регионе CCS. Паслер также отмечал тогда, что собственная стратегия достижения углеродной нейтральности есть у холдинга «Металлоинвест», работающего на территории области. В июне 2021 г. «Газпром нефть» также подписала соглашения о совместном развитии технологии сокращения углеродного следа с металлургическими холдингами «Северсталь» и Evraz.
При этом у «Газпром нефти» в Сербии уже есть проект по сбору и очистке природного газа с высоким содержанием углекислого газа с объемом закачки около 100 000 т СО2 в год. NIS (совместное предприятие российской компании и республики Сербия) реализует его с 2015 г. Полученный СО2 закачивается в разрабатываемую залежь на глубину более 2500 м.
Еще одним перспективным регионом, где «Газпром нефтью» могут реализовываться проекты CCS, по словам Дюкова, является остров Сахалин. Там сейчас запущен эксперимент по достижению регионом углеродной нейтральности к 2025 г.
«Но есть несколько важных вопросов [для реализации проекта CCS в России]. Первое: пока нет соответствующей нормативной базы. Нужна база в регулировании промбезопасности и в недропользовании. Вторая задача – необходимо разработать экономическую модель, чтобы проект стал эффективным для нас и эмитентов углекислого газа», – сказал он.
Дюков также добавил, что на этапе становления технологий CCS они будут нуждаться в господдержке. «Проекты в Норвегии, Голландии, США находятся примерно на таком же этапе, как и у нас, и мы видим активную роль государства в стимулировании этих проектов. И все понимают, что если ставится задача декарбонизации экономики, то без улавливания и хранения углекислого газа эту задачу не решить», – добавил Дюков. По его мнению, для этого будет недостаточно только заниматься повышением эффективности, использовать возобновляемые источники энергии и высаживать леса.
Компания также намерена развивать проекты по утилизации углекислого газа на своих НПЗ. Сегодня «Газпром нефть» владеет четырьмя крупными заводами: Московским, Омским, заводом «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле (паритетное СП с «Роснефтью») и перерабатывающим комплексом в Сербии (Панчево). Суммарный объем переработки компании на этих заводах в 2021 г. составит 43,3 млн т, уточнил представитель «Газпром нефти». «В России, действительно, огромные [природные] емкости, которые подходят для закачки СО2. Но они не находятся на территории наших нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому [на НПЗ] мы рассматриваем способы утилизации углекислого газа: он может использоваться в тепличном хозяйстве, в пищевой промышленности и применяться для производства строительных материалов», – отметил Дюков.
В целом климатическая цель компании предполагает снижение выбросов СО2 на треть к 2030 г. в сравнении с 2019 г., напомнил Дюков. По словам топ-менеджера, компания также оценивает перспективы достижения углеродной нейтральности, но пока такой цели в конкретные сроки не ставится.
Пока технология CCS находится на начальном этапе развития и слишком дорога: 1 т «секвестированного» (выловленного) СО2 обходится в $160–170, сообщали эксперты Ernst & Young в июньском обзоре. Они также отмечали, что несмотря на большой интерес к данному направлению декарбонизации, уровень готовности стран СНГ «существенно уступает многим другим государствам». Это объясняется отсутствием соответствующей законодательной базы и экономических стимулов. Например, в США жизнеспособность таких проектов обусловлена господдержкой, пояснял «Ведомостям» соавтор исследования, партнер EY Алексей Лоза. Там в течение 12 лет с момента запуска проекта CCS государство платит субсидию по $50 на 1 т СО2 в улавливании и хранении и $35 на 1 т – при дальнейшем использовании оксида углерода для увеличения нефтеотдачи.
Директор практики стратегического и операционного консалтинга КПМГ Максим Малков согласен, что без госсубсидий улавливание и хранение СО2 в мире не развивается, поскольку компания должна не только закачать углерод в пласт, но и обеспечить его герметичность. «Но сегодня это практически единственная технология, позволяющая эффективно избавляться от углекислого газа в таких объемах. Технически это осуществимо», – сказал он «Ведомостям». Эксперт добавил, что усилия в этом направлении со стороны «Газпром нефти» «можно только приветствовать». Параметры и перспективы оренбургского проекта он не стал оценивать.
В октябре 2021 г. замглавы Минэнерго России Павел Сорокин признавал, что улавливать и закачивать углерод «без выгоды никто не будет». При этом он отмечал, что при текущей стоимости тонны выбросов СО2 в Европе в 60-70 евро проекты улавливания и хранения углерода теоретически уже могут окупаться самостоятельно.
Сегодня не только «Газпром нефть», но и практически все ведущие российские нефтяные компании изучают CCS, в том числе «Лукойл» и «Роснефть». У последней есть соглашения по совместному развитию углеродного менеджмента с BP и ExxonMobil. А в октябре на Евразийском экономическом форуме в Вероне «Роснефть» подписала соглашение с DeGolyer & MacNaughton Corp о проведении оценки ресурсов подземного хранения СО2 на лицензионных участках компании в России.