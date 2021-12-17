«Газпром нефть» раскрыла детали российского проекта улавливания СО2

Дюков также добавил, что на этапе становления технологий CCS они будут нуждаться в господдержке. «Проекты в Норвегии, Голландии, США находятся примерно на таком же этапе, как и у нас, и мы видим активную роль государства в стимулировании этих проектов. И все понимают, что если ставится задача декарбонизации экономики, то без улавливания и хранения углекислого газа эту задачу не решить», – добавил Дюков. По его мнению, для этого будет недостаточно только заниматься повышением эффективности, использовать возобновляемые источники энергии и высаживать леса.